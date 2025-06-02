Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık

Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye\'de görüşmeye açık
02.06.2025 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme önerisine dair soru üzerine Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi.

Leavitt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki teklifini destekleyen Trump'ın liderler düzeyinde bir görüşmenin barış sürecine katkı sağlayabileceğine inandığını aktardı.

"Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük"

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yeniden başlayan görüşmelere değinen Leavitt, "Bugün Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

Ukrayna'nın dün Rusya'daki hava üslerine düzenlediği dron saldırılarına da değinen Leavitt, "Başkan'ın tepkisi netti. Çok fazla insan öldü. Bu savaşın her iki taraf için de acımasız geçtiğini düşünüyor ve artık sona ermesi gerektiğine inanıyor" dedi.

" Avrupa Birliği, Başkan Trump'ın tehdidi sayesinde masaya oturdu"

Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin sorulara yanıt veren Leavitt, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergisi baskısının sonuç verdiğini belirterek, "Avrupa Birliği, Başkan Trump'ın tehdidi sayesinde masaya oturdu. Şimdi heyetimizle iyi niyetli bir şekilde müzakere yürütüyorlar. Bu nedenle, tarafların bir anlaşmaya varacağından umutluyuz" dedi.

Leavitt, ayrıca ABD'nin yalnızca AB değil, dünyadaki birçok ülkeyle adil ticaret anlaşmaları yapma hedefinde olduğunu ve bu yönde müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. ABD kamuoyunda gündem olan "uyuyan hücreler" konusuna da değinen Leavitt, Trump yönetiminin bu konuda alarma geçtiğini belirterek, "Önceki yönetim döneminde çok sayıda terörist ve yasadışı göçmenin ülkeye girmesi endişe verici. Bu nedenle İç Güvenlik Bakanlığı, bu kişilerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Trump-Xi görüşmesi bu hafta gerçekleşebilir

Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında planlanan görüşmeye değinen Leavitt, "İki liderin bu hafta görüşeceğini teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi, böyle görüşmeler dikkatle planlanır. Başkan Trump, bu diyaloğun hem Çin'le ilişkiler hem de küresel istikrar için önemli olduğuna inanıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:13:59. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Putin ve Zeleneskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.