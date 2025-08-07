Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri Yürürlüğe Girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca ülkeye yönelik kapsamlı yeni gümrük vergileri yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, saatin gece yarısını geçtiğini belirterek geçtiğimiz hafta açıkladığı gümrük vergilerinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump paylaşımında, "Milyarlarca dolar gümrük vergisi, ABD'ye akıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

Trump, karşılıklı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini 1 Ağustos'ta imzalamıştı. Buna göre birçok ülkeye yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük tarifesi uygulanmasına karar verildi.

İngiltere'ye gümrük vergisi oranı yüzde 10 olurken, Türkiye, Japonya, Güney Kore, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 39 ülkeye yüzde 15'lik tarife uygulanacağı belirtilmişti. Endonezya, Pakistan ve Malezya'ya yüzde 19, Tayvan ve Vietnam'a yüzde 20, Hindistan'a yüzde 25, Güney Afrika, Cezayir, Bosna Hersek ve Libya'ya yüzde 30 oranında tarife uygulanacağı ifade edilmişti. En yüksek vergi oranının uygulandığı ülke yüzde 50 ile Brezilya olurken, Myanmar'a yüzde 40, Suriye'ye yüzde 41, İsviçre'ye yüzde 39, Irak'a ve Sırbistan'a yüzde 35 gümrük vergisi getirilmişti. Söz konusu tarife oranlarının kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe gireceği vurgulanmıştı.

Güneydoğu Asya'daki ihracata bağımlı ekonomiler, yeni tarifelerden en çok etkilenenler arasında yer aldı. Üretim odaklı Laos ve Myanmar, yüzde 40 gibi yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı uzmanlar, Trump'ın Çin ile yakın ticaret bağları olan ülkeleri hedef aldığını görüşünde.

Trump ayrıca, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisinin ise yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını içeren kararnameyi de imzalamıştı.

Çin ve Meksika listede yok

Trump kararnameyi imzalamadan saatler önce yaptığı açıklamada, Meksika ile yürürlükte olan gümrük vergilerinin 90 gün süreyle uzatıldığını duyurmuştu. Trump, "Meksika'nın yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edeceği anlaşmayı 90 günlük bir süreyle uzatmayı kabul ettik" demişti.

Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri ise hala devam ediyor. 12 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamazsa Çin'e yönelik yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanması bekleniyor. - WASHINGTON