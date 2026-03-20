Trump\'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider, İran başta olmak üzere küresel gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASKER GÖNDERSEM SÖYLEMEZDİM"

Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin ABD'nin stratejisini değerlendirirken, bölgeye kara harekâtı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna net yanıt verdi. Trump, "Herhangi bir ABD askeri göndermiyorum. Göndersem size söylemezdim ama göndermiyorum" ifadelerini kullandı.

JAPONYA'DAN ABD'YE DESTEK

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise ABD'nin İran'a yönelik politikalarına destek verdiklerini belirterek, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli" dedi. Takaiçi, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimini kınayarak, yaşananların küresel ekonomi açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Takaiçi, "Dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda uluslararası ortaklarımızla temas kurmaya hazırım" diye konuştu.

OVAL OFİS'TE "PEARL HARBOR" GERGİNLİĞİ

Basın toplantısında bir Japon gazetecinin, İran'a yönelik saldırılar öncesinde müttefiklere neden bilgi verilmediğini sorması üzerine Trump'tan dikkat çeken bir yanıt geldi. Trump, esprili bir şekilde, "Bunun sürpriz olmasını istedik. Sürpriz konusunda Japonya'dan daha çok bilen kim var? Siz neden Pearl Harbor hakkında bir şey demediniz?" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri ABD heyetinde gülüşmelere neden olurken, Japon heyetinin tepkisi kameralara yansıdı.

PEARL HARBOR SALDIRISI NEDİR?

Trump'ın hatırlattığı 7 Aralık 1941 tarihli Pearl Harbor saldırısı, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan kırılma noktasıydı. Japonya'nın Hawaii'deki üsse düzenlediği baskında 2 bin 403 Amerikan askeri ölmüş, 12 savaş gemisi ağır hasar almıştı. ABD ise bu saldırıya 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atarak karşılık vermiş, bu olay yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.