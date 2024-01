TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde Mozaik Müzesi'nde düzenlenen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Altay, Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su Uygur Sincan Özerk Bölgesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm Türk dünyası halklarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, TDBB olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Herkes sussa biz ifade etmeye devam edeceğiz"

Konuşmasında Gazze'deki şartların kötüleşmesinden duyduğu üzüntüyü paylaşan Başkan Altay, "Tüm dünyanın sessiz olduğu bu katliamın bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Herkes sussa biz ifade etmeye devam edeceğiz. İsrail, zulmünü her geçen gün artırarak devam ettiriyor. Artık bir soykırıma dönen süreçte özellikle çocukların ve sivillerin hedef alındığı bir dönem yaşıyoruz. Ayrıca saldırılar sadece askeri saldırılar olarak kalmadı. Özellikle insani yardım faaliyetlerinin Gazze bölgesine girişine izin verilmiyor olması orada yaşayan özellikle çocukların, kadınların, sivillerin gıdaya ve suya erişimi konusunda çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir an önce bu zulmün sona ermesini, harekatın durdurulması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda tüm dünyanın inisiyatif almasını temenni ediyoruz. Artık dünyadaki bütün uluslararası kurumların işlevini yitirdiği l, yeni bir dünya düzeninin kurulması gerekliliğini Gazze'de yaşananlar bir kez daha göstermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'adil bir dünya mümkün' ve 'dünya beşten büyüktür' diye biz de burada Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, 30 ülkeden 1.200 belediye adına Gazze'de yaşanan dramla ilgili bunları ifade ediyoruz. Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İnşallah bu zulüm bir an önce bitecek ve özellikle Gazze'nin yeniden imarı konusunda TDBB'nin tecrübesini aktarmaya, orada yaşayan insanların tekrar huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamaları için inisiyatif almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Terörle mücadelemiz hem sınır içinde hem de sınırlarımız dışında kesintisiz devam edecek"

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için de Allah'tan rahmet dileyen Başkan Altay, "Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi hem sınır içinde hem de sınırlarımız dışında Türkiye'nin güvenliği için kesintisiz bir şekilde devam edecek. Özellikle sınır bölgesinde güvenliğimiz için zor şartlarda hizmetine devam eden tüm birliklerimize buradan selamlarımızı, minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin, görevlerini layıkıyla, hayırlı bir şekilde tamamlasınlar diye dua ediyoruz" diye konuştu.

"Protokolün ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Özbekistan Cumhuriyeti Çalışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanlığı Mahallabay Çalışma ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: "Özellikle Özbekistan ile son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gelişen iyi diyaloglar, tüm birimler arasında yeni iş birliği alanları ve iş fırsatları oluşturdu. Biz de TDBB olarak Türkiye'nin ve bölgemizdeki belediyecilik birikiminin Özbekistan'daki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırması için her türlü çaba ve gayrete hazır olduğumuzu her vesileyle ifade ediyoruz. İmzaladığımız bu protokolün ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. İnşallah yerel seçimlerden sonra Özbekistan'ı hep birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Gönül coğrafyamızın en önemli ülkelerinden birisi olan Özbekistan ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusu bizim de önemli gündemlerimizden birisi. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Shonazarov iş birliğinin artırılmasını talep etti

Mahallabay Çalışma ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı Genel Müdür Vekili Mukhtor Shonazarov ise toplantıya katılıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek temsil ettiği ajans hakkında bilgi verdi. Konuşmasına TDBB ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek sürdüren Shonazarov, "TDBB'ye geleneksel sınırları genişleterek belediyelerin bölgelerin girişimcilerle olan etkileşimine dayalı kamu-özel ortaklığı içeren daha geniş bir iş birliğini değerlendirmeyi öneriyoruz. Ayrıca birlik üyesi ülkeler arasındaki, iş insanları arasındaki bağların belediyeler açısından önemini vurgulayarak mevcut formatta girişimcilerin daha dışa açılmalarını, potansiyelini artırmalarına yardımcı olunmasını da öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TDBB Başkanı Altay ile Mahallabay Çalışma ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı Genel Müdür Vekili Shonazarov arasında Özbekistan'da yerel kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması amacıyla hayata geçirilecek iş birliği protokolünün imzaları atıldı.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Yönetim Kurulu üyeleri, program sonrası Zeytinburnu Mozaik Müzesi ile Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, Medine Müdafaası ile tanınan Ömer Fahreddin Türkkan'ın fotoğraflarınin ve günlüklerinin yer aldığı sergiyi de ziyaret etti. - KONYA