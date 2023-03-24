Seçime sayılı günler kala bomba iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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Seçime sayılı günler kala bomba iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

24.03.2023 10:29

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere odaklanırken, partilere yapılan milletvekilliği aday adaylığı başvuruları da ara vermeden sürüyor. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre, Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi siyasi arenadaki hareketlilik hiç olmadığı kadar yükseldi.

Birçok ünlü isim farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunurken, bu isimlere duayen gazeteci Hulki Cevizoğlu da eklendi.

AK PARTİ'DEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTIĞI İDDİASI

Cevizoğlu'nun AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğuna yönelik iddia bugün Ankara kulislerini olduğu kadar sosyal medyayı da hareketlendirdi. Çok sayıda kullanıcı Hulki Cevizoğlu'nun adaylığına ilişkin yorumlarda bulundu.

Seçimler yaklaşırken ses getiren iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gazeteci Hulki Cevizoğlu.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 senesinde bitirdi.

"CEVİZ KABUĞU" İSİMLİ PROGRAMLA ÖZDEŞLEŞTİ

Mezuniyetinin ardından İşletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktoraya başladı. Gazeteciliğe 1981 senesinde başlayan Hulki Cevizoğlu, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşmiştir. 1989 senesinde Canan Cevizoğlu ile evlenen Hulki Cevizoğlu bir çocuk babasıdır.

YORUMLAR (8)
  • amed emin: buzaten gazeteci degildiki akp kalemlerinden biriydi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • eyup yamak: Tamamen duygusal... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fırat Çalışkan: şaşılacak bişey yok,zaten yandaş medyada,yandaş yandaş takılıyordu.şimdide dokunulmazlık ihtiyacı duyuyor heralde,gerçi meclis kaldırabiliyor dokulmazlığı,haberiniz olsun istedim :) Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Seçime sayılı günler kala bomba iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçime sayılı günler kala bomba iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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