Milletvekili Aydın, Sincik spor kompleksini inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesinde yapımı devam eden spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile birlikte Sincik ilçesine gelen Milletvekili Ahmet Aydın'ı Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti Sincik ilçe başkanı Fikret Öksüz, il genel meclis üyeleri Abuzer Yaşar ve Mehmet Karaca karşıladı.

Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı, Subaşı, Taşkale ve Çat-Düdan köylerinde kamu yatırımlarını yerinde inceleyip köy muhtarlarının taleplerini dinleyen Milletvekili Aydın, daha sonra ilçe merkezine geçti.

Sincik ilçe merkezinde yapımı devam eden spor kompleksinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydın, burada açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Aydın, "Sincik bizim şampiyon ilçemiz, bize her seçimde desteğin en büyüğünü veriyor. Dolayısıyla hizmetin de en iyisini hak ediyor. Geçtiğimiz dönem Sincik'e kapalı Spor salonu ve halı saha yapmıştık, şimdi bu kapalı spor salonumuzun yanına gençlik merkezi ve yüzme havuzu yapıyoruz. Sincik ilçemiz çok güzel bir spor kompleksine kavuşmuş oluyor gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah gençlerimiz burada hem sporlarını hem diğer eğitim işlerini devam ettirecekler. AK Parti öncesinde Adıyaman'da bir tane bile gençlik merkezi yoktu, şu anda tüm ilçelerimizde gençlik merkezleri, kapalı Spor salonları yapıyoruz. Bu anlamda Sincik hizmetlerin en güzelini hak ediyor, en güzelini de yapıyoruz. Öte yandan ilçemizde deprem konutları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezinden 172 adet deprem konutu inşaatı yükseliyor. Köylerimizdeki hak sahipleri için geçtiğimiz hafta Ankara'da TOKİ ve AFAD başkanları ile görüştüm. Köylerimizde yapılacak deprem konutları ile ilgili projeleri tamamlandı bu ay sonuna kadar inşallah hepsinin ihalesi yapılmış olacak. Tabii geçen yıl tek katlı olarak ihaleye çıkılmıştı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve AFAD başkanımızla yaptığımız görüşme neticesinde Adıyaman'da yapılacak deprem konutlarının iki katlı olarak projeleri revize edildi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sincik hizmetin en iyisini hak ediyor ne kadar hizmet etsek azdır" diye konuştu.

Milletvekili Aydın ve beraberindekiler Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal'ı makamında ziyaret ederek ilçede devam eden kamu yatırımları ile ilgili istişarede bulundu. - ADIYAMAN