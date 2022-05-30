Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı - Son Dakika
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Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı

30.05.2022 17:08

Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Dodurga köyü, 2014 yılında nüfusunun azalması sebebiyle belde statüsünü yitirdi. Şimdi tekrardan nüfusu artan köy, belde statüsünü aldı. 3 Temmuz'da yapılacak seçimler aynı zamanda 2023'ten önce Türkiye'de yapılacak tek seçim olacak. Seçim tarihine kısa bir süre kala beldedeki başkanlık yarışı da hızlandı.

Türk siyasetinde bir yandan 2023 seçimleri için heyecan sürerken, diğer yandan muhalefetin göstereceği adayın kim olacağı merak ediliyor. Fakat Türkiye'de 2023'ten önce küçük bir beldede daha seçim heyecanı yaşayacak.

2014'TE STATÜLERİNİ KAYBETTİLER

Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Dodurga köyü, 2014 yılında nüfusunun azalması nedeniyle belde statüsünden köy statüsüne düştü. O dönem AK Parti'den seçilen Ahmet Erdoğdu da son belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

YENİDEN BELDE STATÜSÜ KAZANDILAR

Dodurgalılar, aradan geçen zamanda yeniden belde statüsü kazanmak için hukuki yollara başvurdu. Nüfuslarının yeterli olmasının ardından da İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla yeniden belde statüsüne eriştiler.

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

EN GÜÇLÜ ADAY, MEVCUT MUHTAR

Medya Ankara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre beldede 3 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde heyecan dorukta. Şu anda belediye başkanlığı için adı geçen en güçlü isim, köy muhtarı Hasan Hüseyin Kaşıkçı. Kaşıkçı, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Eski belediye başkanı Erdoğdu'nun da Kaşıkçı'yı desteklediği biliniyor.

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

2023'TEN ÖNCEKİ TEK SEÇİM

Dodurga Belediyesi seçimleri, bir konuda daha önem taşıyor. Çünkü belediye seçimleri, Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerinden önce yapılacak tek seçim olma özelliğini taşıyor.

HALKTA HEYECAN YÜKSEK

Gazeteci Erdem Yeşer'e açıklamalarda bulunan yöre halkı, köylerinin yeniden belde statüsü kazandığı için çok mutlu olduklarını ifade ederken, yapılacak seçimleri heyecan içerisinde beklediklerini aktardı.

6 PARTİ ADAY ÇIKARACAK

Dodurga Belediye Başkanlığı için yarışacak partiler belli oldu. Adayları ise henüz net değil. Seçimlerde yarışacak olan AK Parti'ye MHP destek verecek, İYİ Parti de CHP'nin desteğiyle seçime girecek. Yeniden Refah, Adalet Partisi ve Türkiye Değişim Partileri de kendi adaylarıyla seçime katılacak.

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

MUSTAFA SARIGÜL DE DESTEĞE GİTTİ

Diğer yandan seçimlerde partisinin adayı yarışacak olan Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, beldeye giderek vatandaşlardan destek istedi.

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