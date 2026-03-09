Türkiye\'den Mücteba Hamaney\'in seçilmesine ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV'de yayımlanan canlı yayında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Çelik, yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

"EN KORKUNÇ SAVAŞLARDAN BİRİ"

Saldırıların hem başlama şekli hem de doğurabileceği sonuçlar açısından son derece tehlikeli olduğunu belirten Çelik, "Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından. Saldırganlıkla doğrudan İran hedef alınıyor. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok." dedi.

"İRAN HALKININ ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI"

Çelik, saldırıların doğrudan İran halkını etkilediğini vurgulayarak uluslararası düzenin ciddi şekilde sarsıldığını söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı." ifadelerini kullandı.

"ARABULUCULUK TÜRKİYE'DE OLSAYDI BU YAŞANMAZDI"

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Çelik, sürecin farklı ilerleyebileceğini belirterek "Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti." dedi.

"İSRAİL BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR"

İsrail'in politikalarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "Bölgeyi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır değerlendirmeler yapılıyor ama İsrail'in harita, sınır değiştirmek gibi hakkı hukuku söz konusu olamaz. Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır. Savaş tehditlerine cevabımız Türkiye'nin gücüdür." diye konuştu.

ABD'de savaşın dini sembollerle desteklenmesine yönelik görüntüler hakkında da konuşan Çelik, "Savaş dua ile kutsanmaz. Savaşı destekleyen dini semboller işi başka yere götürdü." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DA LİDER DEĞİŞİMİNE DEĞİNDİ

Çelik, İran'da Uzmanlar Meclisi tarafından Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Konuyla ilgili "İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZE HAKKINDA AÇIKLAMA

İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye yöneldiği belirtilen bir füzenin geçtiğimiz hafta havada etkisiz hale getirilmesine ilişkin de konuşan Çelik, "Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez." dedi.

"İRAN'DAKİ KÜRTLERLE TERÖR ÖRGÜTLERİ FARKLIDIR"

Çelik, İran'daki Kürtler ile terör örgütlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "İran'daki Kürt kardeşlerimizle terör örgütleri farklıdır. Onlar Kürt grup değil, terörist. Kaostan sonuç çıkarmak felakettir. İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alanların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

KKTC'YE F-16 KONUŞLANDIRILMASI

Türkiye'nin KKTC'ye F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemi konuşlandırmasına ilişkin de konuşan Çelik, bu adımın güvenlik amacı taşıdığını söyledi. Çelik, "Bu adım kimseyi hedef almıyor, sadece güvenlik için. Doğu Akdeniz'deki durum ortada. KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız. Rum tarafı Siyonist saldırganlıkla en yakın duran taraflardan bir tanesi. Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yaptıklarını ciddiye almıyoruz." dedi.