Türkiye Doğal Gaz Üretiminde Bağımsızlaşıyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye Doğal Gaz Üretiminde Bağımsızlaşıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazı kendisi üretebildiğini açıkladı ve enerji bağımsızlığına vurgu yaptı.

01.11.2024 18:02
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz Türkiye olarak doğal gazımızı kendimiz üretir hale geldik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Bayraktar, beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye vizyonu için büyük bir gayretle çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz"

Ziyarette, enerji sektöründeki güncel gelişmelerden bahseden Bakan Bayraktar, "Bu güzel destan ve özel şehirde bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gaziantep özel bir şehir. Türkiye'nin ekonomisine can kazandıran, enerjisine enerji katan, her yönüyle kültür turizm ve üretim ile istihdama katkısıyla ihracata katkısıyla mutfağıyla hakikaten bizim bedenimize de enerjik katan bir şehir. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını kurmak için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye vizyonu için büyük bir gayretle çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini çok daha aydınlığı çok daha parlak olduğuna inanıyoruz. Bunu da milletçe bir arada olarak belli ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle vurguladığı o içimizi çok güçlü tutarak başarabiliriz. Önümüze çok büyük fırsatlar var" dedi.

"Biz Türkiye olarak doğal gazımızı kendimiz üretir hale geldik"

Konuşmasının devamında Bakan Bayraktar, "Fakat beraberinde de çok sıkıntılı alanlar var. Bölgemizde nasıl bir sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz. Savaş artık dibimize kadar gelmiş. İsrail akılalmaz bir zulmü Gazze'de devam ettiriyor. Böyle bir ortamda dünyanın birçok yerinde farklı mücadelelerin olduğu bir ortamda biz de çok daha güçlü ve çok daha fazla çalışmamız lazım. Enerji ve madenler alanında Türkiye zenginlikleri olan bir ülke. Türkiye'nin rüzgarı güneşi bugün herkesin rüzgardan güneşe yatırım yaptığı süreçten geçiyoruz. Onun dışında artık her alanda enerji üretimini arttırdığımız bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin enerji talebi artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız 2002'de şöyle dedi; '5 şehirde sadece doğal gaz olmayacak. Benim 81 ilde Türkiye'deki bütün hane halkına doğal gazı götüreceğim' dedi. Özellikle hanımefendiler için bu konforlu bu temiz havalar şehirlerimizin sahip olması için gerekli olan bu yakıtı onlara götürmemiz gerekir. Türkiye'de 81 ilde doğal gaz var. 760 yerleşim yerinde doğal gazımız var. 212 organize sanayi bölgesi hazır hale geldi. Artık doğalgaz ithal ederek değil kendimiz bularak ve üretiyoruz. Karadeniz'e sondaj yaptık. Akdeniz'de sondajlar yaptık. Karadeniz'de çok kısa bir süre içerisinde 2021'de biz Cumhurbaşkanımız Karadeniz'e 3.5 yıl içerisinde bugün 3 milyon hanenin doğal gazını artırdık. Artık kendimiz üretiyoruz. Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü yine çok kısa bir süre içerisinde üretim yapar hale geldik. Oradan günde 50 üretiyoruz ve her geçen gün her geçen ay artıyor. Biz Türkiye olarak doğal gazımızı kendimiz üretir hale geldik" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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