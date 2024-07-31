Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan: 'Katil Netanyahu'yu alkışlayanlar suç ortağıdır' - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan: 'Katil Netanyahu'yu alkışlayanlar suç ortağıdır'

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlediği suikastı kınayarak, dünya barışının tehdit altında olduğunu belirtti.

31.07.2024 17:01
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Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Katil Netanyahu'yu kongrelerinde misafir edip alkışlayanlar, bu cinayetin suç ortağıdır. Bugün cinayetten sonra o alkışlayanlar, yaptıkları açıklamalarda suçu işleyen faillere yönelik tavsiyelerde bulunmak yerine hala insanlığı ve bütün dünyayı tehdit etmektedir." dedi.

Turan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta suikast düzenlenmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Heniyye'ye rahmet, başta Hamas Hareketi olmak üzere ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileyen Turan, "Bizde liderler ölünce davalar bitmez. " diye konuştu.

İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısı ile Heniyye suikastına işaret eden Turan, "İsrail terör devletinin gözünü kan bürüdüğünü; hedeflerine, sapkın hayallerine ulaşabilmek için bütün bir dünyayı yangın yerine çevirmeyi göze alabileceğini göstermiş oluyor." dedi.

" Orta Doğu'ya barış gelmezse dünyaya barış gelme ihtimali yoktur"

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan, "Dünyada sadece kendilerinin yaşadıklarını ve kendi inandıklarının doğru olduğunu zannediyorlar. Bu sapkın düşüncelere bütün insanlığı inandırmaya çalışıyorlar. Gazze'ye de saldırırken bu düşünceleri ağızlarından dökmüşlerdi." ifadelerini kullandı.

Şu anda insanlık alemi ve dünya barışının siyonist anlayış tarafından tehdit edildiğini vurgulayan Turan, "Filistin meselesi, Orta Doğu barışının anahtarıdır; Orta Doğu barışı da dünya barışının anahtarıdır. Orta Doğu'ya barış gelmezse dünyaya barış gelme ihtimali yoktur. Bunu kabul etmek zorundayız." görüşünü paylaştı.

Gazze'nin bütün insanlığın vicdanının terazisi olduğunu ifade eden Turan, "Hak ile batıl mücadelesinin bugünümüz dünyasındaki yansımasıdır." dedi.

Bu savaşın sadece Filistinlilerle değil, bütün İslam dünyasıyla sürdürülen bir savaş olduğunun altını çizen Turan, "Bugün işgal altında olan ilk kıblemizdir. İlk kıblesi işgal altında olanların bu işgale göz yumması mümkün değildir." diye konuştu.

"ABD yönetimini siyonizm esir almış durumda"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlandığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu'yu kongrelerinde misafir edip alkışlayanlar, bu cinayetin suç ortağıdır. Bugün cinayetten sonra o alkışlayanlar, yaptıkları açıklamalarda suçu işleyen faillere yönelik tavsiyelerde bulunmak yerine hala insanlığı ve bütün dünyayı tehdit etmektedir. 'İsrail istediğini yapabilir, İsrail'e yönelik herhangi bir girişimde bulunan karşısında bizi bulur' diyerek dünyayı tehdit etmektedirler. ABD yöneticileri, 'ABD'nin varlığı, İsrail'e armağan olsun' diyor adeta. ABD yönetimini siyonizm esir almış durumda. Siyonizm, sapkın hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için ABD'yi ve batı emperyalizmini kullanıyor. Onlar da bölgedeki emperyal çıkarlarını gerçekleştirmek için bütün bir savaşı, bu cinayet şebekesine ihale etmiş durumdalar."

Bütün dünya barışının tehdit altında olduğunu dile getiren Turan, "Bir an önce bu cinayet şebekesi durdurulmalı, dizginlenmeli ve hak ettiği cevabı verilmelidir. Aksi takdirde dünyada barışın ve huzurun olması mümkün değildir. 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkar sorusunu sormaya gerek yok; zaten savaş bütün cephelerde şu anda devam ediyor. Hiçbir devletin bugün uluslararası hukuk nezdinde egemenliği kalmamıştır. Bütün ülkelerin egemenlikleri tehdit, saldırı altındadır. Kilometrelerce uzakta bir ülkenin başkentinde istediğinize suikast yapma, cinayet işleme, suç işleme hakkını ve haddini kendinde buluyorsanız orada ne uluslararası toplumdan ne uluslararası hukuktan ne ülke egemenliğinden bahsetmek mümkün değildir." diye konuştu.

"Fitne ateşini yakan mutlaka o ateşin içinde yanar." diyen Turan, ateşin nerede başlayıp nereye kadar devam edeceğini hiç kimsenin kestiremeyeceğini söyledi.

"Bu Evanjelist, siyonist anlayış dünya barışını tehdit ediyor"

Bugün karşı karşıya kalınan yalın gerçeğin bu olduğunu ifade eden Turan, "Bu Evanjelist, siyonist anlayış dünya barışını, huzurunu, insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Bütün bir insanlık olarak, iyilik cephesinin mensupları olarak, küresel vicdan olarak bir araya gelmeli. Dinimiz, dilimiz, ırkımız, milliyetimiz, soyumuz, sopumuz ne olursa olsun; buna karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Filistin davasına desteklerinin süreceğini belirten Turan, "Yine güçlü bir şekilde Meclisimizde, ülkemizin diğer makamlarında, meydanlarımızda olur; hakkın, hakikatin temsilcilerini ağırlayacağız, ağırlamaya devam edeceğiz. Bizi, hiçbir kimse bu yolda geri döndüremez." dedi.

Heniyye'nin cenazesi

Hasan Turan, Heniyye'nin cenazesinin, yarın Tahran'da kılınacak namazın ardından Doha'ya götürüleceği yönünde bir bilgiye sahip olduğunu anlattı.

Turan, Doha'daki cenaze törenine katılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan: 'Katil Netanyahu'yu alkışlayanlar suç ortağıdır' - Son Dakika

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