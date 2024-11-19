Türkiye-Lesotho Ticaret Hedefi 50 Milyon Dolar

Politika

'50 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİNE ULAŞMA HEDEFİ BELİRLEDİK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlendiği 'Türkiye- Lesotho Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Lesotho ile ticaret hacminin sembolik denilecek bir seviyede olduğunu ifade ederek, "Lesotho'nun 3 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacminin olduğunu dikkate aldığımızda, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin potansiyelin çok altında olduğunu görüyoruz. Sayın Başbakanla görüşmelerimizde ikili ticaret ve yatırımlarımızın gerçek potansiyelini yakalaması için ilk aşamada 50 milyon dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi belirledik" dedi.

Türk firmalarının Lesotho'da yatırımlarının bulunmadığını dile getiren Yılmaz, "Sayın Başbakanla bugün baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ilişkilerimizi ticaret, yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, eğitim, turizm ve çevre başlıkları alanlarında geliştirmek yönünde mutabık kaldık. Gerek bölgesel gerek çok taraflı platformlarda Lesotho'yla iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda, Lesotho'nun Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası yararlanıcısı bir ülke olması, SAKU ve SADAK gibi bölgesel örgütlerin üyesi olması, ayrıca da Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu anlaşmalar vesilesiyle özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir ihracat performansı bulunduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, Lesotho'nun gıda güvenliği ile ilgili sorunlarını da dikkate alarak tarım sektöründe ve tarımsal mekanizasyon alanında da iş birliği fırsatları sunduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-LESOTHO İŞ KONSEYİ'NİN KURULMASI İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Türkiye'nin 48 Afrika ülkesiyle İş Konseyi mekanizmasının bulunduğu belirten Yılmaz, "Türkiye ve Lesotho arasında henüz bir iş konseyi mekanizmasının tesis edilmediğini biliyoruz. Bu bağlamda, DEİK ve Lesotho'dan bir muhatap kuruluş arasında, iki ülke iş dünyaları arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret ve yatırımların artırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız bir Türkiye-Lesotho İş Konseyi'nin belli bir faaliyet içerisinde kurulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede iki aşamalı bir yol haritası belirlemiş durumdayız. Öncelikle, iş dünyamızdan oluşturulacak bir heyetin gerek ticaret gerek yatırımlar gerek müteahhitlik hizmetleri alanında Lesotho'daki fırsatları, imkanları yerinde görmesi, incelemesi ve bu proje fikirlerinin geliştirilmesi ve bunun oluşturduğu zemin esas alınarak ikinci aşamada da bir iş konseyinin kurulmasının faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.