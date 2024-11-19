Türkiye-Lesoto Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ""Kazan kazan ilkesi temelinde Lesoto ile ilişkilerimize de yansıtmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane ile Yuvarlak Masa Toplantısı toplantısına katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, 'Yatırımlara İlişkin Yuvarlak Masa Toplantısı' vesilesiyle sizleri Ankara'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Yılmaz, ilgili kurumların ve her iki ülkeden iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen bu güzel toplantının ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Başbakan Matekane'nin ziyareti, Lesoto Krallığı'ndan ülkemize bu zamana kadar gerçekleştirilen en üst düzey temas olması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Başbakanın ülkemizi farklı kurumlardan ve iş çevrelerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle ziyaret ediyor olması, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sabah, Başbakan ile Başbaşa ve Lesoto heyetiyle heyetlerarası son derece verimli temaslarda bulunduk. İki ülke iş dünyasını buluşturan bu yuvarlak masa toplantısının da; Türkiye ve Lesoto arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım imkanlarının ele alınabilmesi bakımından yepyeni fırsatlar sunacağına inanıyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek için bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, iş birliğimizin daha da gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye olarak, Lesoto ile olan ilişkilerimizi her alanda ilerletme arzusunu taşıyoruz. İki ülke iş çevreleri arasında doğrudan temasların artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Afrika Kıtası'ndaki tüm ülkelerle ilişkilerin ve işbirliğin geliştirilmesi büyük önem ve öncelik verdiği bir husus olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye köklü tarihi ve insani bağlara sahip olduğu Afrika ülkeleriyle ilişkilerini 25 yıl önce yürürlüğe koyduğu Afrika'ya Açılım Eylem Planıyla bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçeveye oturtmuştur. Afrika Ortaklık Politikamızın amacı, 'Afrika'nın sorunlarına Afrika perspektifinden çözümler' ilkesi doğrultusunda, eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde kıtanın barış ve istikrarına katkıda bulunmaktır. Bu politika, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını içeren bütüncül bir anlayışla icra edilmektedir.

Afrika ülkeleriyle işbirliğimizin özünde, ülkemizin tarihi tecrübesini ve toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini paylaşma arzusu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kazan kazan ilkesi temelinde Lesoto ile ilişkilerimize de yansıtmak istiyoruz"

Türkiye'nin 2002'de Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısı sadece 12 iken, bugün itibariyle Afrika'nın 44 ülkesinde büyükelçiliğin olduğunu aktaran Yılmaz, "38 Afrika ülkesinin de ülkemizde Büyükelçiliği bulunmaktadır. 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılında Afrika ülkelerine 22 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirirken, 15 Milyar Dolarlık da bir ithalatımız olmuştur. Hedefimiz Kıta'yla ticaret hacmimizi 50 milyar dolara ulaştırmaktır. Afrika'daki Türk yatırımlarının sermaye pozisyonu, 2023 yılı itibarıyla 2,5 milyar Dolara ulaşmıştır. Türk yatırımlarının toplam değerinin ise 10 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir. Türk müteahhitlik firmalarının Afrika kıtası genelinde üstlendiği 1.977 projenin toplam değeri 92 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tecrübeyi yine kazan kazan ilkesi temelinde Lesoto ile ilişkilerimize de yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"Lesoto'nun Güney Afrika bölgesinde ticari ve yatırımlar için bir destinasyon olabileceğine inanıyorum"

Lesoto Krallığı, Türkiye'nin Güney Afrika bölgesinde önem verdiği, ilişkilerimizin olumlu seyrettiği ortaklardan biri olduğunu belirten Yılmaz, "Lesoto'nun, 3 Milyar Dolara yakın bir dış ticaret hacmi olduğu dikkate alındığında ülkelerimiz arasındaki 242 Bin Dolarlık ticaret hacminin çok düşük olduğunu görüyoruz. Sayın Başbakanla görüşmelerimizde ikili ticaret ve yatırımlarımızın gerçek potansiyelini yakalaması için ilk aşamada 50 milyon dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi belirledik. Buradan hareketle, Lesoto ile de ticaretimizi karşılıklı olarak artırabileceğimize ve Lesoto'nun Güney Afrika bölgesinde ticari ve yatırımlar için bir destinasyon olabileceğine inanıyorum" dedi.

"Yatırımlar sayesinde, Lesoto'nun ekonomik kalkınmasına ve istihdamına da katkı sağlayacaklardır"

Firmalarımızın ne yazık ki halihazırda Lesoto'da yatırımları bulunmadığını aktaran Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, iki ülke kamu otoriteleri ve iş dünyaları arasındaki temaslar arttıkça, Türk girişimcileri, Lesoto'daki fırsatları daha iyi değerlendireceklerdir. Bunun neticesinde yapacakları yatırımlar sayesinde, Lesoto'nun ekonomik kalkınmasına ve istihdamına da katkı sağlayacaklardır."

Başbakanla bugün başbaşa ve heyetlerarası gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ilişkilerimizi ticaret, yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, eğitim, turizm ve çevre alanlarında geliştirmek yönünde mutabık kaldıklarını söyleyen Yılmaz,

"Gerek bölgesel gerek çok taraflı platformlarda Lesoto'yla işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacağız. Bu kapsamda, Lesoto'nun AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası) yararlanıcısı bir ülke olması, SAKU ve SADAK gibi bölgesel örgütlerin üyesi olması, ayrıca da Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu anlaşmalar vesilesiyle özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir ihracat performansı bulunduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, Lesoto'nun gıda güvenliği ile ilgili sorunlarını da dikkate alarak tarım sektöründe ve tarımsal mekanizasyon alanında da işbirliği fırsatları sunduğunu belirtmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

Müteahhitlik olarak firmalarımız henüz Lesoto'da herhangi bir proje gerçekleştirmediğini bildiren Yılmaz, "Ancak önümüzdeki dönemlerde Lesoto'da geliştirilecek altyapı ve üstyapı projelerinden müteahhitlik firmalarımızın da pay alacağına inanıyorum. Böylece müteahhitlerimiz dünya çapında edindiği tecrübeleriyle Lesoto'nun gelişmesine önemli katkılar yapabilecektir. Lesoto'nun Highland Water Projesinin İkinci Aşamasının gerçekleştirilmesinde, ülkenin otoyol ağının güçlendirilmesinde ve demiryolu hatları inşasında müteahhitlerimizin katkı sunabileceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin 48 Afrika ülkesiyle İş Konseyi mekanizması bulunduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye ve Lesoto arasında henüz bir İş Konseyi mekanizmasının tesis edilmediğini biliyoruz. Bu bağlamda, DEİK ve Lesoto'dan bir muhatap kuruluş arasında, iki ülke iş dünyaları arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret ve yatırımların artırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız bir Türkiye-Lesoto İş Konseyi'nin kurulması faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin, Afrika ülkeleriyle ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi de iki yılda bir Türkiye'de Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu düzenlemekteyiz. Bu kapsamda 2023 yılı Ekim ayında İstanbul'da Türkiye - Afrika Dördüncü Ekonomi ve İş Forumu gerçekleştirilmiş ve Kıta'dan binlerce iş insanı İstanbul'da muhataplarıyla bir araya gelmiştir. Beşincisini 2025 yılı sonbaharında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Forum'da Lesoto'yu aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Afrika ülkeleriyle ahdi altyapımızı güçlendirmek için bugüne kadar 49 ülke ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması; 32 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması; 17 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (ÇVÖA) imzalanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda, Ülkelerimiz arasında 2016'da imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının da yakın zamanda iç onay prosedürlerinin tamamlanarak yürürlüğe girmesini umuyorum. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Karma Ekonomik Komisyon toplantılarını düzenli bir şekilde Bakanlar düzeyinde gerçekleştirebilecek ve ekonomik ve ticari konulardaki ikili işbirliğini bir üst seviyeye taşıma imkanı bulabileceğiz. Ayrıca müzakere aşamasında olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı da en kısa zamanda neticelendirerek imzaya hazır hale getirmeyi umuyoruz" diye konuştu. - ANKARA