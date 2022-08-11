Türkiye'nin Afrika büyükelçilerinden Afrika Evi'ne ziyaret - Son Dakika
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Türkiye'nin Afrika büyükelçilerinden Afrika Evi'ne ziyaret

11.08.2022 12:27

Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçileri ile eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçileri ile eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

13. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Türkiye'nin Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan, kültürel diplomasi örneklerinden Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Afrikalı kadınlarla dayanışma arzusunu hedef alarak 21 Afrika ülkesinden gelen ürünlerin satışı ve Afrika Evi'nin mahiyeti hakkında bilgi verilen büyükelçiler, içerideki ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.

Afrika Evi'nin, Afrika'nın renkleri ve kültürlerini tanıtan aktif bir merkeze dönüştürülmesi hususunda memnuniyet duyduklarını ifade eden büyükelçiler, böyle bir yerin oluşturulmasından ötürü Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

"Çok yönlü 'Afrika Ankara'da' sloganına yakışan bir yer olmuş"

Türkiye'nin Togo (Lome) Büyükelçisi Esra Demir, Afrika Evi'nin güzel olduğuna, birçok amaca hizmet ettiğine dikkati çekerek "Afrikalı kadınlar çok güçlü kadınlardır. Bütün aileyi sırtlarında taşırlar. Sıfırdan bir şeyler oluştururlar. Bu şekilde onlara destek olmak çok güzel bir şey. Burada Afrikalı öğrencilerin gelebileceğini, kendilerini evlerinde hissedebileceği yer olması da çok hoş bir şey. Çok yönlü 'Afrika Ankara'da' sloganına yakışan bir yer olmuş" dedi.

Büyükelçi Demir, Lome Büyükelçiliği'nin yeni kurulduğundan ötürü iki ülkenin ilişkilerin yeni yeni zemin kazanmaya başladığını da not düştü.

"Orada Çin'den sonra en büyük ikinci yatırımcıyız"

Türkiye'nin Etiyopya (Addis Ababa) Büyükelçisi Yaprak Alp, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın Afrika-Türkiye ilişkilerinde önemli rol oynayacağına değinerek şunları söyledi:

"Bu hafta benim hoşuma giden şey Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önemi tekrar görmek oldu. Bütün çeşitli görüşmelerde sadece Avrupa, Orda Doğu değil muhakkak Afrika'da ön planda tutuldu. Afrika'nın ne durumda olduğu. Afrika'nın kendine özgü politikaları var ve Türkiye bunlara çok önem veriyor, saygı gösteriyor. Bu gösterilen saygıdan dolayı Afrika'da Türkiye'nin kendisi saygı görüyor. Orada bizi çok seviyorlar. Beni gördükleri anda dizilerimizden bahsediliyor, hepsini biliyorlar. Kültürümüz çok aynı, yaşlılara saygı, aile ortamı. Bütün temeller üzerinden siyasi ve ekonomik olarak da çok ciddi işler yapabiliyoruz. Orada Çin'den sonra en büyük ikinci yatırımcıyız."

"Afrika Evi'nin kültürel ilişkiler açısından büyük faydası olacak"

Güney Afrika (Pretorya) Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ise ikili ilişkilerin gelişmesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğini, diplomasi faaliyetlerinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti. Kandaş, "Bölgesel oturumlardan ziyade genel olarak açılım politikalarının ele alındığı oturumlar oldu (13. Büyükelçiler Konferansı). Bölge ülkelerindeki büyükelçiliklerle görüş alışverişinde bulunuldu, hepimiz için çok faydalı oldu. Her birimiz kendi kazanımlarımızla geri dönüyoruz. Afrika Evi'nin de kültürel ilişkiler açısından görünürlük anlamında büyük faydası olacak. Hem Türk halkı açısından burayı ziyaret ettikçe Afrika'nın el sanatları ürünlerini gördükçe onlarda da bir duyarlılık oluşuyor. Güney Afrika'nın ürünleri burada sergilenmiyordu bugüne kadar. Ben yanımda getirdim" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kandaş, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin diplomatik ziyaretlerde önemli bir rol oynayacağını, Afrikalı liderlerin buraya ayrı bir önem vereceğini belirtti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Emine Erdoğan, Türkiye, Afrika, Lome, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Afrika büyükelçilerinden Afrika Evi'ne ziyaret - Son Dakika

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