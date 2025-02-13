Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün: "Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona layık olmaktır" - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün: "Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona layık olmaktır"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona ve ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğe layık olmaktır" dedi.

13.02.2025 14:37
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona ve ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğe layık olmaktır" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sunmasının ardından milli lider Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Akgün, saygı duruşunda bulunduktan sonra Azerbaycan ve Türk şehitliğinde de anıtlara çiçek bıraktı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgün, bugün itibariyle Türkiye'nin Bakü'ye atanmış büyükelçisi olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunduğunu belirtti. Akgün, "Nazik kabulleri ve güzel sözleri için zatı devletlerine Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman vurguladığı gibi Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Türkiye için Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Bu ülkenin Azerbaycan'ın kurucu lideri olan Sayın Haydar Aliyev ve Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı olan Nuri Paşa ve bütün şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmaktan gerçekten çok kıvanç duyuyorum, onur duyuyorum. Bu ülkenin geçmişiyle, geleceğiyle ilişkisini kuran şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Müttefiklik düzeyini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'ın zor günlerde hep birlikte olduğunu belirten Akgün, "Kurtuluş Savaşı'nda Azerbaycan tarafının yapmış olduğu kardeşlik kömekliği (yardım) girişimlerini hiç unutmadık. Karabağ Savaşı'nda biz kardeşlerimizin zaferini hep gözledik. Türkiye'den yakından takip ettik, sevinçleriyle sevinçlendik, kederleriyle kederlendik. Altı Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen büyük deprem zamanında burada kardeşlerimizin göstermiş olduğu o yardımseverliği, dayanışma ruhunu asla unutmayacağız. Bu dün olduğu gibi yarın da böyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in güçlü liderliğiyle ve eşi benzeri olmayan kardeşlikleriyle ilişkilerimizi İnşallah Şuşa Beyannamesi'yle ifade edilen müttefiklik düzeyinde daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona ve ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşliğe layık olmaktır" diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini her alanda daha da derinleştirerek, geliştirmeye devam edeceklerini belirten Akgün, "Bu uğurda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Burada görevim süresince sizlerle de zaman zaman elbette ki bir araya geleceğiz. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bugün ilk gün benim mesajım Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, dün kardeşti, bugün de kardeştir, bu kardeşlik ebedi olacaktır. Büyükelçi olarak benim görevim bu kardeşliği daha da güçlendirmektedir" dedi.

Büyükelçi aynı zamanda, 8 Kasım Zafer Anıtı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'ne de ziyarette bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün: 'Görevimiz liderlerimizin çizdiği vizyona layık olmaktır' - Son Dakika

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