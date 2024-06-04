Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi - Son Dakika
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Politika

Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi

Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'nın birinci tarım ülkesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatında da lider olduğu ve çiftçilere bitkisel üretim desteklemeleri verildiği ifade edildi.

04.06.2024 11:12
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi olduğunu, fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve ayva ürünlerinde ise dünya ihracatında birinci sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 23,9 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı ile 85 milyonu aşan ülke nüfusu ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacının karşılanmasının yanında ihracatta da bulunarak, tarımsal hasılada Avrupa'nın birinci tarım ülkesi olma özelliğini devam ettirdiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Bağımsız Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın temel tarım ürünlerinin üretiminin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Son 3 yılda, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk, kuru soğan, kuru fasulye, yulaf, zeytin, elma, kiraz, armut, incir, Antep fıstığı, mandarin, limon, şeftali, muz, çilek, nar, erik, ceviz, ayva, badem, kivi, Trabzon hurması, domates, biber ve lahana üretimlerinde tüm zamanların üretim rekoru kırıldığını aktaran Yumaklı, "Ülkemizde uygulanan politikaların sonucunda, birim alandan elde edilen verimlilikte önemli artışlar sağlanmış ve toplam bitkisel üretim miktarımız artmıştır. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı, 2023 yılında yüzde 39,5 artarak 136,9 milyon tona yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"BUĞDAY UNU İHRACATINDA DÜNYADA BİRİNCİ"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye'nin dünya bitkisel ürünler üretiminde 12'nci, sebze üretiminde 4'üncü ve meyve üretiminde dünyada 6'ncı sırada olduğunu bildiren Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünya birincisi. Kavun, karpuz, hıyar, pırasa, zeytin, mandarin ve elma üretiminde dünya ikincisi. Çilek, nohut ve domates üretiminde dünya üçüncüsü. Kestane, ceviz, armut ve mercimek üretiminde dünya dördüncüsü. Şeker pancarında beşinci. Üzümde altıncı ve kütlü pamuk üretiminde yedinci sıradadır. Fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve ayva ürünlerinde dünya ihracatında lider konumdadır. Buğday unu ihracatında dünyada birinci, makama ihracatında ikinci sıradadır."

ÇİFTÇİLERE BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ

Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe yurt içi ihtiyacı karşıladığına, tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde de net ihracatçı olduğuna işaret ederek, "2002 yılında 3,8 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2023 yılında 31 milyar dolara yükselmiş ve 2023 yılında 6,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir." bilgilerini paylaştı.

Çiftçilere bitkisel üretim desteklemeleri verildiğini aktaran Yumaklı, "Bakanlığımızca bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl ve boş alanların, nadas alanların tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik faaliyetler sonucunda son iki yılda 4,7 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılmış, nadas alanları 2,45 milyon dekar azaltılmış, tarla bitkileri ekiliş alanı 6,49 milyon dekar artırılmıştır." ifadelerini kullandı.

TARIMSAL DESTEK 2024'TE 91,55 MİLYAR LİRA

Yumaklı, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve mera alanlarının ıslah edilmesi amacıyla 12 ayrı proje yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine yönelik olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun üretim tekniklerini kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması amacıyla azami yüzde 75'i ayni destek ile ülke genelinde projeler yürütülmektedir."

Türkiye'de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı artırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak çiftçilere destekleme ödemesi yapıldığını bildiren Yumaklı, bu kapsamda tarımsal desteklerin 2024 yılında 91,55 milyar lira olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Galatasaray Spor kulübü: Ama ama ama pahalılıktada açık ara dünya birincisiyiz sn bakan 43 2 Yanıtla
  • Buğra Demir: Ziyaaaa 24 2 Yanıtla
  • Halit Özdemir: Ama tarım ı iyi yönetemiyorsunuz 24 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: buna kargalar bile güler yersen . 16 2 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Budayı dışardan alıp un yapıyorsun fabrikada tarımla ne alakası var olayın onu anlamadım hep laf cambazlığı 16 1 Yanıtla
  • yavuz d: allaa simdi birazdan geliyor chp liler,birinciyiz ama biz yiyemiyoruz ciftci ac Ozellikle Ankara null ve ferhat eser essiz yorumlarinizi bekliyoruz 6 11 Yanıtla
    emre araçlı: Kim diyor çiftçi aç diye, çiftçimisşn sen? 0 1
  • Cihan Ramazan: Her şey ithal ne birincisi? 12 1 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Ses var görüntü yok 12 1 Yanıtla
  • Kadir Alioglu: tamam inandım 10 1 Yanıtla
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