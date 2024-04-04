Türkiye ve İran, Doğal Gaz Tedarik Anlaşmasını Geliştirmek İçin Müzakerelere Başladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve İran, Doğal Gaz Tedarik Anlaşmasını Geliştirmek İçin Müzakerelere Başladı

Türkiye ve İran, Doğal Gaz Tedarik Anlaşmasını Geliştirmek İçin Müzakerelere Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin doğal gaz arzını sağlamak için İran'ın önemli bir tedarikçi olduğunu belirtti. İki ülke arasında mevcut doğal gaz sözleşmesinin uzatılması için müzakerelerin başladığı açıklandı.

04.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:27
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tahran'da İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye'nin doğal gaz arzını kesintisiz bir şekilde sağlamak için birçok farklı kaynaktan doğal gaz ithalatı söz konusu. İran da bu anlamda bizim çok önemli bir tedarikçimiz. İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, bu gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Ziyareti kapsamında ilk olarak İran Petrol Bakanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bayraktar'ı Petrol Bakanı Cevad Ovci karşıladı. İki bakan, ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, "Cumhurbaşkanımızın (İbrahim Reisi) Türkiye ziyaretinde gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin enerji alanında iş birliğini artırması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Bey ile görüştük. Görüşmemizde Türkiye ile mevcut doğal gaz sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu sözleşme 2026 yılında sona eriyor. Sözleşme kapsamında bizim Türkiye'ye günlük 30 milyon metreküp doğal gaz göndermemiz gerekiyor. İki ülkenin sözleşmenin uzatılması talebi doğrultusunda bugün resmi olarak İran Milli Gaz Şirketi ve BOTAŞ arasında bu konu müzakere edilecek" ifadelerini kullandı.

"İş birliğini artırmaya hazırız"

Ovci ise, "Ayrıca Türkiye ile İran arasında enerji iş birliğini artırmak, Türk şirketlerinin İran'da enerji alanına yatırım yapabilmeleri konularını ele aldık. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleri bize tanıtıldı ve biz de bugünden itibaren iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza başlayacağız. Sayın Bayraktar ile görüşmemizde, petrol ve doğal gaz sahalarının kalkındırılması, petrol tesisleri ve petrokimya sektörlerinde iş birliğini artırmaya Tahran olarak hazır olduğumuzu belirttik" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile İran'ın ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarma hedefi koyuldu"

Bakan Bayraktar ise konuşmasında Tahran'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Buraya birçok kez geldim. Ama şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak bulunuyorum. Bu çalışma toplantımızın esas sebebi ocak ayında Sayın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarında alınan kararların ve orada imzalamış olduğumuz enerji mutabakatı anlaşmasının takibi ve onun kararlarını yerine getirmek için burada bulunuyoruz" dedi.

Bayraktar, "Çok kıymetli kardeşim ve meslektaşım Cevad Bey'in belirttiği gibi iki ülke sayın cumhurbaşkanları Türkiye ile İran'ın ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarma hedefini koydular. Dolayısıyla bu ticaret hacmine ulaşılabilmek için özellikle bizim alanımızda, enerji ve tabii kaynaklar alanında, petrol, doğal gaz ve elektrik alanında iki ülkenin yapacakları birçok iş birliği alanları var" ifadelerini kullandı.

"İran, bizim çok önemli bir tedarikçimiz"

Doğal gaz alanında İran ile 30 yıla yaklaşan ticaret işbirlikleri olduğunu belirten Bayraktar, "Doğal gaz Türkiye için oldukça önemli. Çünkü biz doğal gazı sanayide, evlerimizde ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nın doğal gaz arzını kesintisiz bir şekilde sağlaması için birçok farklı kaynaktan doğal gaz ithalatı söz konusu. İran da bu anlamda bizim çok önemli bir tedarikçimiz. İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, bu gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz" dedi.

Bayraktar, "Bugün bu projelerin hem teknik olarak çalışma grupları arasında müzakerelerin başladığı ve özellikle ticaret hacmini daha ileri götürecek adımları atmakla alakalı bir çalışma ziyareti bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Özellikle konuştuğumuz konulardan bir tanesi, doğal gaz sahalarının, doğal gaz üretiminin geliştirilmesi ve doğal gaz altyapı projelerine yatırım yapılması, bu projelerin gerçekleştirilmesi. Dolayısıyla bu konular da gündemimizdeydi. Hem sayın bakanla hem de ilgi şirketlerle bu projeleri de görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve İran, Doğal Gaz Tedarik Anlaşmasını Geliştirmek İçin Müzakerelere Başladı - Son Dakika

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