Türkiye ve Mısır Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Mohamed Suleiman Omar ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü.

Oktay'ın makamında gerçekleşen görüşmede, "Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'da devam eden savaş; Doğu Akdeniz, Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmeler, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü soykırımın durdurulması ve iki devletli çözüm için uluslararası baskının artırılması ile Libya" gibi bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Omar'ı, Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Oktay, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda derinleştirilmesine yönelik çabalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fuat Oktay, "Devlet başkanları ve ilgili bakanlıklar arasında üst düzey temaslar ve karşılıklı ziyaretlerle gelişen iki ülke ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması bakımından Sayın Omar'ın ziyareti önemlidir." dedi.

Omar ise Oktay'ın davetine icabet ederek Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduklarını belirterek, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacaklarını, iki ülkenin ortak hedeflerine katkıda bulunma imkanı bulacaklarını söyledi.

"Biz kardeşler olarak birbirimizi iyi tanıyoruz"

Türkiye-Mısır Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de Meclis'te Omar ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, iki dost ve kardeş ülke ilişkilerinin sıklaşmasında her zaman fayda gördüklerini, Türkiye ile Mısır'ın beraber yapacağı çok iş olduğunu vurgulayan Şahin, bölgede etkili 2 ülkenin görüş alışverişi yapmasını önemsediklerini dile getirdi.

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak Mısır'ı 3 defa ziyaret ettiğini ancak bu ziyaretlerin yeterli olduğunu düşünmediğini belirten Şahin, hem ticaret hacmini artıracak altyapı oluşturmayı hem de Filistin'de yaşananlar başta olmak üzere bölgeyi etkileyen olaylarla ilgili görüş alışverişi yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Şahin, "Mısır, Türkiye için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi de Mısır'la ilişkilerimizi derinleştirme konusundadır. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Biz kardeşler olarak birbirimizi iyi tanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır'daki Türk yatırımcı sayısının her geçen gün arttığını aktaran Şahin, "Özellikle tekstil konusunda. Tekstilin güçlü olduğu bir şehrin, Kahramanmaraş'ın vekiliyim. Aynı zamanda deprem bölgesi. Mısır, onun için bizde hep sohbetin konusudur. Tabii olumlu anlamda." diye konuştu.

Omar da ortak paydaların üzerinde her zaman durduklarını dile getirerek, iki ülke arasında çözülemeyecek hiçbir konunun bulunmadığını belirtti.

Bölgenin iki kadim ülkesi olarak belli bölgesel konuları konuşmak zorunda olduklarına işaret eden Omar, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin geleceğine ilişkin son derece iyimser olduklarını aktardı. Omar, "İşbirliğimizi her alanda en üst düzeye çıkarma konusunda azimliyiz." sözlerini sarf etti.