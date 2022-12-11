Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: AK Parti seçimi 16 Nisan'da yapmayı planlıyor - Son Dakika
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Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: AK Parti seçimi 16 Nisan'da yapmayı planlıyor

11.12.2022 08:43
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: AK Parti seçimi 16 Nisan'da yapmayı planlıyor

Türkiye, yavaş yavaş Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin atmosferine girerken Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. AK Parti'nin ocak ayında alım gücünü artıracak adımlar atarak seçimi 16 Nisan'a çekeceği ve bu planla muhalefetin aday bulma işini aceleye getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha zayıf bir rakiple yarışmasının önünü açmayı hedeflediği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefete yönelik olarak "Seçim gününü sabırla beklesinler. Yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler" çıkışına rağmen AK Parti'nin seçimi erkene alarak 16 Nisan'da yapmayı planladığı iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

MUHALEFETİN ADAY BULMASINI ACELEYE GETİRME PLANI

Siyaset arenasında büyük ses getiren erken seçim iddiasının altında ise 2 neden yatıyor. Bunlardan ilki hükümetin ocak ayında asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yüksek zamlar yaparak yılın ilk 3 ayında baz etkisiyle enflasyonu kağıt üstünde düşürmek, ikincisi ise seçimleri erkene alarak muhalefetin aday bulma işini aceleye getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına daha zayıf bir rakip çıkarmanın önünü açmak istemeleri.

"NİSANDAN İTİBAREN ASTRONOMİK FİYAT ARTIŞLARI OLABİLİR"

İktidar kulislerindeki iddiayı gündeme getiren Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı; " Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan gelecek para, piyasaları rahatlatacak. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi de iktidarın desteğini artıracak. Ancak, zamlar gerçek enflasyondan dolayı eriyeceğinden bu olumlu atmosfer nisandan itibaren bozulabilir. Astronomik fiyat artışları olabilir. Kamu maliyesinde bozulma, bütçe ve dış ticaret açığı artabilir. Bu da haziran ortasına kadar, iktidarı çok zor durumda bırakabilir"

"İKİNCİ SEÇENEK ERDOĞAN'IN TBMM'Yİ FESHETMESİ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için meclisi feshedebileceğini yazan Deniz Zeyrek, "AK Parti, MHP ve BBP'nin TBMM'de 335 sandalyesi var. Bu da iktidar partilerinin TBMM'de seçimlerin yenilenmesi kararı alamayacağı anlamına geliyor. İkinci bir seçenek de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM'yi feshetmesi" yazdı.

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SON DAKİKA: Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: AK Parti seçimi 16 Nisan'da yapmayı planlıyor - Son Dakika
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