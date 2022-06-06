Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi

06.06.2022 09:22

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan'a yapacağı gezi; Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı sebebiyle iptal edildi. Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista'nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov'un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

"HENÜZ IŞINLANMA KONUSUNDA UZMANLAŞMADIK"

Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı

SIRP LİDER ULUSA SESLENECEK

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı Sırbistan ve Rusya tarafında hareketliliğe neden olurken, Sırbistan Devlet Televizyonu konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Lavrov'un, Sırbistan ziyaretinin iptal edildiğini aktaran devlet televizyonu, konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, Ulusa Sesleniş konuşmasına hazırlandığını belirtti. Vucic'in yarın akşam TSİ 20.30'da devlet televizyonundan açıklamalar yaparak, bu kararı alan 3 ülkeye ve batılı ülkelere tepki göstereceği ifade edildi. Sırp tarafının iptal edildiğini duyurduğu ziyaret ile ilgili Moskova'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz ay Rusya'nın Sırbistan'a doğal gaz sağlamaya devam edeceği konusunda anlaşırken, birçok ülkeye Rus doğal gazını ruble olarak ödemeyi reddettikleri için gaz akışı kesildi.

YORUMLAR
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Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Sırbistan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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