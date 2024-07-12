Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler'de konuştu - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler'de konuştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler\'de konuştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu'na katılarak dünya belediyelerine seslendi. Altay, yoksulluk, eşitsizlik ve silahlı çatışmaların şehirlerin geleceğini tehdit ettiğini belirterek, yerel ve bölgesel yönetimlerin barışı inşa etmede üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı.

12.07.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika'nın New York şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen "Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forum"u çerçevesinde "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu"na katıldı.

Forum çerçevesinde düzenlenen "Ortak Geleceğimize Uygun Yenilenmiş Çok Taraflı Bir Sistem ve Finansal Mimari: SKA'ları Kurtarmak İçin Ortaklaşa Yönetim" başlıklı oturuma başkanlık ederek dünya belediyelerine seslenen Başkan Altay, forumun BM Geleceğin Zirvesi'ne ve yaklaşmakta olan BM Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne doğru giden yolda çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Yoksulluk ve eşitsizlik şehirlerimizin geleceğini tehdit ediyor"

Yoksulluk ve eşitsizlik gibi unsurların, şehirlerin geleceğini tehdit ettiğine dikkati çeken Başkan Altay, "Güçlü bir hizmet altyapısı inşa ederek, hiçbir ayrımcılığa mahal vermeden herkesi kapsayan bir hizmet modelini hayata geçirmek, hedeflerimizi belirleyen önemli kilometre taşlarıdır. Yerel ve bölgesel yönetimler, uzun süredir açlığın sona erdirilmesi için çok çeşitli paydaşlarla ve hükümetlerin tüm kesimleriyle birlikte çalışmayı sürdürmektedir. Bu kararlı duruşumuzu güçlendirmek için aşağıdan yukarıya çok düzeyli bir harekete ihtiyacımız vardır. Yaşamlarımızı doğrudan etkileyen iklim acil durumu; koordineli, çok düzeyli ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gereken bir eylemdir. Toplumlarımızı tehdit eden, insan nüfusunun göç etmesine sebep olan ve hatta ortak mallara erişimimizi zorlaştıran doğal ve insan kaynaklı felaketlerde bir artış görmekteyiz. Bu zorluklarla, birlikte mücadele edebilmek için iş birliğini güçlendirmemiz bir seçenek değil, zorunluluktur" dedi.

" İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü savaş suçları ve bölgede yaşanan dram bizleri derinden yaralamaktadır"

"Silahlı çatışmaların ve istikrarsızlığın dünya çapında artması, şehirlerimizdeki yaşamı doğrudan etkileyen küresel sonuçları ortaya çıkarmaktadır" diyen Başkan Altay, "Günümüzde Ukrayna'da, Sudan'da ve Filistin'de yaşanan sıcak çatışmalar nedeniyle şehirler ve orada yaşayan insanlar çok büyük zarar görmektedir. Filistin başta olmak üzere bölgelerimizdeki çatışmalardan kaynaklanan tehditler nedeniyle şehirlerimiz göç almakta, yerel ve bölgesel yönetimler, ortaya çıkan bu zorluklarla yüzleşmektedir. Özellikle İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü savaş suçları ve bölgede yaşanan dram bizleri derinden yaralamaktadır. Faillerin Uluslararası Adalet Divanı önünde mahküm olduğu bu süreci takip etmeye devam edecek, her zaman barışın yanında olacağız. Çatışmaların yaşandığı şehirlerde; kadın, çocuk, yaşlı demeden gerçekleştirilen katliamları durdurmak için herkesin alacağı sorumlulukla, yeniden barışı inşa edebilir, yerinden edilen insanların haklarını koruyabiliriz" şeklinde konuştu.

"Yerel ve bölgesel yönetimlerin barışı inşa etmede üstlendiği rol daha yaşanabilir bir dünyaya dair umutlarımızı yeşertmekte"

Bu yılki Üst Düzey Siyasi Forumu'nun özel bir öneme sahip olduğunu dikkati çeken Başkan Altay, "Bu forum, Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin kilit rol oynadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Zirvesi üzerine inşa edilmektedir. Bu forumda; Bakanlar Beyannamesi'nin Sıfır Taslağı ve SKA'ların yerelleştirilmesi dışında, sürdürülebilir kalkınma için yerel ortaklıkların önemini vurguluyoruz. Nihayet teşkilatımızın büyük umutlarla beklediği BM Gelecek Zirvesine artık çok yakınız. BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra BM Genel Sekreterinin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubuna ve BM Gelecek Paktı taslağında çağrımızın yer almasını sağlayan ve bizi destekleyen üye devletlere çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Yerel ve bölgesel yönetimlerin; yoksulluk ve açlıkla mücadelede, gezegenimizi korumak için harekete geçmede, barışı ve iyi yönetişimi inşa etmede üstlendiği rol, daha yaşanılabilir bir dünyaya dair umutlarımızı yeşertmektedir. Küresel ve yerel gündemlerde hemfikir olduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle davranarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanmasındaki boşluğu kapatabileceğimize, hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmadan tüm vatandaşlarımıza en yüksek seviyede hizmet sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her toplantıda olduğu gibi Filistin'de yaşanan zulmü kınadık"

Başkan Altay, programın ardından forumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030 hedeflerine ulaşabilmek için yerel yönetimlerin daha fazla rol alması konusundaki önerilerini ilettiklerini dile getiren Başkan Altay, "Ayrıca her toplantıda olduğu gibi Filistin'de yaşanan zulmü kınadık ve her ortamda Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceğimizi ifade ettik. Dünyada özellikle iklim değişikliğinin etkisi altındaki şehirlerde insanlar çok büyük problemler yaşıyor. Özellikle yerel yönetimlerin Birleşmiş Milletler nezdinde temsili ve ülkelerin verdiği görevler doğrultusunda daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için çabalarını ifade etmeye her ortamda devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler'de konuştu - Son Dakika

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