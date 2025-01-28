Üçlü Bakanlar Toplantısı Ankara'da - Son Dakika
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Politika

Üçlü Bakanlar Toplantısı Ankara'da

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bakanları, iş birliği için Ankara'da toplanacak.

28.01.2025 13:13
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Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları toplantısının ikincisi Ankara'da dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konu başlıkları ile düzenlenecek.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları toplantısının ikincisi, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Toplantıya Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılım sağlayacak. Azerbaycan heyetinde Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev; Özbekistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı gündemi; dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi olmak üzere üç başlıkta ele alınacak. Üçlü toplantının sonunda Ankara Bildirisinin imzalanması ve Bildiriye ekli Eylem Planıyla ilerleyen dönemde üç ülke tarafından izlenecek somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, toplantının ilk gündem maddesi olan "Dış Politika Meseleleri ve Bölgesel İş Birliği" çerçevesinde gerçekleştireceği hitapta, belirsizliklerin, çatışmaların ve rekabetin arttığı bir dönemde bölgenin jeopolitik ağırlığının arttığını vurgulaması, bu jeopolitik ortamda, Türk Dünyası içerisindeki dayanışma ve bütünleşme çabalarının yoğunlaşması gerektiğinin altını çizmesi, bu noktadan hareketle, hem Türk Devletleri Teşkilatı olarak hem de Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan gibi mekanizmalarla bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesinin önem taşıdığını kaydetmesi, son beş yılda yaşanan küresel gelişmelerin neticesinde Asya ile Avrupa arasındaki geleneksel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, Orta Koridor için fırsatlar doğurduğuna dikkat çekmesi, bu çerçevede, Orta Koridor kapsamındaki projelerin bir an önce hayata geçirilmesinin ve Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki bağlantısallığın tüm potansiyeliyle tesis edilmesinin hem anılan paydaşlar hem de Türk Dünyası ve mücavir bölgeleri için kaydadeğer faydalar sağlayacağını belirtmesi bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın toplantıda, Suriye, Gazze, Rusya- Ukrayna savaşı ve Afganistan gibi önemli gelişmelerde eşgüdüm içinde hareket edilmesinin önem taşıdığını vurgulaması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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