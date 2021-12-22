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Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Genel Kurulda - Son Dakika

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Genel Kurulda

22.12.2021 20:24
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Genel Kurulda

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de bir turnusol kağıdı vazifesini gören süreci beraber yaşadık.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de bir turnusol kağıdı vazifesini gören süreci beraber yaşadık. Siyasetçi, akademisyen, basın mensubu, iş adamı, herkesin tabiri caizse bir kez daha yüzünü, tarafını görmüş olduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, asgari ücrette yüzde 50 oranında artış olduğunu anımsatarak, bu artışı desteklediklerini belirtti.

Enflasyonun hızla yükseldiğini dile getiren Usta, "Bizim diğer bir önerimiz, çalışanların gelirlerindeki bu kısmi artışı koruyabilmesi için her üç ayda bir enflasyon farkı uygulaması mutlak surette getirilmelidir. Bu, işin olmazsa olmazıdır. Yoksa kaşıkla verdiğimizi kepçeyle alacak bir sistemi kurmuş oluruz. Çünkü maalesef Türkiye çok yüksek bir enflasyon yaşayacak." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye ilişkin kararları hatırlatan Usta, "Hedef 2023, hedef 2053 derken hedef 1973 yaptınız. Türkiye'nin 50 yıl önce terk ettiği bir modeli getirdiniz. Rahmetli Turgut Özal, bu modelin ne kadar büyük bir hata olduğunu, 1980'li, 1990'lı yıllarda Türkiye'yi nasıl ipotek altına alan bir yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi onu bir modelmiş gibi ortaya koydunuz." ifadelerini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da asgari ücrette yapılan artışa işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle asgari ücrette tarihi bir artış sağlandığını söyledi.

Kalaycı, "Asgari ücret yüzde 50,4 artırılarak 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseltilmiştir. Ayrıca, asgari ücretten vergi alınmaması ve tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar kısmından gelir ve damga vergilerinin kaldırılması konusunda da tarihi mutabakat sağlanmıştır. Asgari ücrette enflasyonun çok üzerinde bir zam belirlenmesi ve vergi alınmaması kararı hayat pahalılığından dolayı zor günler geçiren, ekonomik zorluklara direnen başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanları memnun etmiş, yüreklere su serpmiştir. Zafer Cumhurbaşkanı'mızındır, zafer Cumhur İttifakı'nındır, zafer işçi ve işveren sendikalarımızındır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ekonomide büyük bir kaos yaşandığını ve kimsenin yarını göremediğini ileri sürdü.

Yurttaşlar yoksullukla, işsizlikle ve zamlarla mücadele etmeye çalışırken aynı anda birilerinin tezgahını kurduğunu iddia eden Paylan, "Sayın Cumhurbaşkanının 3 ay önce 'faiz sebep, enflasyon sonuç' deyip 'faizleri düşürün' talimatı vereceğini önceden haber alanlar 8 liradan, 9 liradan dolarları aldılar. Milyarlarca doları aldılar ve 17 liradan, 18 liradan sattılar, milyarlarca doları cebe indirdiler. Dün 17-18 liradan doları satanlarsa bugün 11 liradan, 12 liradan yerine koyuyorlar. Yine milyarlarca doları götürdüler. Bu soygun çarkını durdurmak Cumhurbaşkanının da görevi ama o yapmıyor, bildiği halde yapmıyor belki ama bu soygun çarkını durdurmak milletin vekillerinin görevi değil mi?" dedi.

"Doların durdurulması geçici de olsa iyi olmuştur"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kurda düşüşlerin yaşandığı süreçte muhalefetin eleştirildiğini belirterek, "Biz ülkeyi, devleti yönetme iddiasındayız ama ülkenin batmasını, ekonominin çökmesini, Türkiye'nin batmasını asla istemeyiz. Dolayısıyla bizim kötülenmemiz, olumsuz ifadelerle suçlanmamız doğru değil. Bu duruma üzülüyoruz. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz, bu ülke batarsa hepimiz batacağız. Ülkenin ekonomik gidişatının bozuk olmasından, ülkede bir buhran olmasından kimsenin memnuniyet duymaması gerekir. Kimse ülkenin ekonomisinin çökmesinden, ülkenin batmasından mutluluk duyamaz." diye konuştu.

Doların yükselişe geçmesiyle birlikte devleti yönetenlere güven kalmadığını ve çok büyük bir çöküşe doğru gidildiğini ileri süren Kuşoğlu, "Doların durdurulması geçici de olsa iyi olmuştur, memnuniyet duyuyoruz bundan. Hiç olmazsa, insanlar iki günden beri, en azından fatura kesebilecek, maliyet hesaplayabilecek, fiyat verebilecek duruma geldiler. Bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Öbür türlü, dengeler bozulmuş, her şey alt üst olmuştu. Bunu isteyerek söylemiyorum ama dolaylı da olsa faiz yükseltilmesiyle kurun çıkışının durdurulması iyi olmuştur. Ancak davul, zurnayla bayram etmeye de gerek yok. Sonuçta enflasyon durmadı, enflasyon artışı devam ediyor, daha şiddetli bir şekilde dolarizasyon devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşoğlu, döviz tevdiat hesaplarında 1 milyon dolar ve üzerinde parası bulunan yaklaşık 82 bin kişi olduğunu ve bu kişilerin döviz fiyatındaki artışın sebebi olarak görüldüğünü belirtti.

Alınan önlemin 82 bin kişiye yönelik olduğunu iddia eden Kuşoğlu, "Bunlar zaten 1 milyon doların üzerinde hesabı olan binde 1'in altında bir kitle. Kimden alınıp kime verilecek? Fakirden fukaradan alınıp bunlara verilecek. Bu durum, çok da büyük bir adaletsizlik getiriyor. Zengini daha da zengin eden bir politika uygulanıyor. Bunun sevinilecek bir tarafı var mı? Davul zurnayla karşılanacak bir tarafı var mı Allah aşkına?" dedi.

"Turnusol kağıdı vazifesini gören bir süreci beraber yaşadık"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Türkiye'nin önceki gün bir imtihan gecesinden geçtiğini dile getirerek, "Türkiye'de bir turnusol kağıdı vazifesini gören süreci beraber yaşadık. Siyasetçi, akademisyen, basın mensubu, iş adamı, herkesin tabiri caizse bir kez daha yüzünü, tarafını görmüş olduk. Kimin kimin yanında olduğunu, kimin milletin değerleriyle, başarısıyla mutlu olduğunu, kimlerin mutsuz olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 'Dolar alma fırsatı bu akşam' diyenlerle kendi doları olmadığı halde ülkesinin ekonomisinin olumlu adım atmasından dolayı ağlayan, mutlu olan, sokağa çıkan insanları gördük." diye konuştu.

Kur riskinin azaldığını, Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini ve paradigmanın değiştiğini belirten Turan, bundan sonra 'alt gelir grubu' diye ifade edilen vatandaşların daha rahat edeceğini ve daha olumlu etkilenecekleri bir sürece girdiklerini kaydetti.

Togo Cumhuriyeti, Asgari Ücret, Enflasyon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Genel Kurulda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Genel Kurulda - Son Dakika
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