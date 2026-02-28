Uçuşlar İptal Edildi - Son Dakika
Uçuşlar İptal Edildi

Uçuşlar İptal Edildi
28.02.2026 18:01
Bakan Uraloğlu, Orta Doğu'daki riskler nedeniyle 2 Mart'a kadar bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve program kapsamında memleketi Trabzon'a geldi. Öğle namazını İskenderpaşa Camisi'nde kılan Bakan Uraloğlu, cemaat ile bir araya gelerek sohbet etti. Kunduracılar Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Uraloğlu, yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi inşasını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu'na; Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilli Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve beraberindeki heyet eşlik etti.

'SİVİL UÇUŞLAR NOKTASINDA SEKTÖRÜ YAKIN TAKİBE ALDIK'

Şehir hastanesindeki incelemesinin ardından konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün yine Orta Doğu'da maalesef istemediğimiz gelişmeler söz konusu. İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM'lar yayınladıklarını biliyoruz. Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un, İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii, bizim esas amacımız, bölgemizde bu tür saldırıların olmaması; olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir" dedi.

'ŞEHİR HASTANESİ İNŞASI YÜZDE 90'LAR SEVİYESİNDE'

Bakan Uraloğlu, hastanenin inşa çalışmalarına ilişkin, "Şehir Hastanesi'nde yüzde 90'lar seviyesinin üzerine geldiğimizi söyleyebiliriz. Bütün heyetimizle beraber içeride brifing aldık. Artık neredeyse iç donanım ve tıbbi cihazların yerleştirilmesi gibi aşamalara gelinmek üzere. 272 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz. Çok büyük bir alan olduğunu özellikle söylemek isterim. İlk etapta, binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmete açılacak olup, bin 500 yatak kapasitesine kadar çıkacak çok önemli bir bölge hastanesinden bahsediyoruz. Bu hepimiz için kıymetli. Genel hastane, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, kalp ve damar cerrahisi hastanesi, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri; ayrıca yaklaşık 2 bin 500 kapalı ve açık otopark alanı ile birlikte büyük bir hastane inşaatı devam ediyor" diye konuştu.

'RİSK ÖNGÖRÜSÜ YOKTUR'

Hastanenin temelinde 762 sismik izolatör kullanıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Burada zaman zaman bazı spekülasyonlar da yapılıyor. 4 bin 800 fore kazık ve 762 sismik izolatör tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik açısından herhangi bir risk öngörüsü yoktur. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Bu hizmetlerin bu aşamaya kadar gelişinde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve talimatlarıyla başlayan süreçte, sonrasında Sağlık Bakanlığımızın görevi üstlenip yürütmesiyle birlikte yüklenici firmalarımızın katkıları, Trabzon'un siyaseti, önceki dönem görev yapan siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımızın gayretleriyle bu noktaya gelinmiştir. Valilerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte büyük bir emek ortaya konmuştur. Ben huzurlarınızda hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Şehir hastanesinde de finale doğru gidiyoruz. Net bir tarih vermeyelim; ufak tefek aksamalar olabilir. Ancak bu yılın sonuna kalmadan inşallah şehir hastanemizi hizmete açmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Son Dakika

