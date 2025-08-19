Ukrayna'dan ABD'ye 100 Milyon Dolar Silah Satın Alımı - Son Dakika
Ukrayna'dan ABD'ye 100 Milyon Dolar Silah Satın Alımı

19.08.2025 11:17
Ukrayna, barış anlaşması için ABD'den güvenlik garantisi alacak ve 100 milyon dolarlık silah alacak.

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın Rusya ile varılacak bir barış anlaşmasının adından ABD'den güvenlik garantisi almak için yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 100 milyon dolarlık ABD silahı satın alma sözü verdiğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Truımp ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ikili ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürüyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın Rusya ile varılacak bir barış anlaşmasının adından ABD'den güvenlik garantisi almak için yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 100 milyon dolarlık ABD silahı satın alma sözü verdiğini yazdı. gazetenin elde ettiği belgelere dayandırdığı haberinde, anlaşma kapsamında Ukrayna ve ABD'nin, Ukraynalı şirketlerle 50 milyar dolarlık dron üretme anlaşması imzalayacağını da bildirdi. Haberde, Ukrayna'nın önerilerinin "kalıcı bir barışın, Putin'e verilen tavizler ya da bedava hediyelere değil, gelecekteki saldırganlıkları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesine dayanması gerektiğini" vurgulanıyor.

Belgede ayrıca, Rusya'nın savaş nedeniyle Ukrayna'ya tazminat ödemesi gerektiğini, bunun da batılı ülkelerde dondurulmuş olan 300 milyar dolarlık Rus varlıkları aracılığıyla sağlanabileceğini kaydedilirken herhangi bir yaptırımın kaldırılmasının Moskova'nın bir barış anlaşmasına uyumuna bağlı olması gerektiği belirtiliyor.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Trump, dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmüştü. - LONDRA

Kaynak: İHA

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
