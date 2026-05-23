Ukrayna, NATO Zirvesi'nden destek bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, NATO Zirvesi'nden destek bekliyor

Ukrayna, NATO Zirvesi\'nden destek bekliyor
23.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mischenko, Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteği artırmasını umduklarını, barış için toprak bütünlüğünün şart olduğunu ve Putin'in müzakereye yanaşmadığını söyledi.

UKRAYNA Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, "Türkiye'nin, NATO Zirvesi kapsamında NATO'nun Ukrayna'ya yönelik desteğinin daha da artırılmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu nedenle bu zirveye çok büyük bir dikkat ve özenle hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, Ukrayna Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ortaklığında Türk basın mensuplarına yönelik düzenlenen basın turu kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Mischenko, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe öğrendiğini belirterek, kariyerinin bir bölümünün Türkiye'de geçtiğini ve Türk tarihi konusunda araştırmalar yaptığını belirtti.

'MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞUNA DAİR ADIM ATMIYOR'

Türkiye'nin askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dost bir ülke olduğunu aktaran Mischenko, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise dünyada saygın, önemli ve gerçekten etki gücüne sahip liderler arasındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kırım ve Donbas'ın Rus işgalinin kabul edilemezliğini ilk vurgulayanlardan. Bu bizim Türkiye ile iş birliğimizin en önemli prensiplerinden biridir. Bu sebeple Türkiye'de olası bir müzakere konusunda kesinlikle hazırız, kabul ediyoruz. Devlet Başkanımız, Putin ile olacak olası görüşme için de Türkiye'ye işaret etmişti. Ancak bu müzakerelerin temeli, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ilkesinden hareketle başlamalıdır. Barışın kalıcı olup olmayacağı garantilere bağlıdır. Bu nedenle, uluslararası arenada en etkili aktörlerle birlikte güvenlik garantilerini ayrıca çalışıyoruz. Bu söz konusu garantiler, bunları sunan devletlerce de bir onay sürecinden geçmelidir. Ukrayna için kırmızı çizgi, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin çiğnenemez olduğu gerçeğidir. Ukrayna'nın talebi; bütün askeri rehinelerin, esirlerin değişimi, Ukrayna'nın yeniden inşasının saldırgan devletin kaynaklarıyla yapılması. Halihazırda zaten kurulmuş olan mahkemenin de saldırganın uluslararası hukuk kurallarına uygun ve hak ettiği şekilde yargılanacağının da temeli ve işleme yolu olacağını umuyoruz. Ancak maalesef halihazırda Putin'in kendisi, müzakereye hazır olduğuna dair bir adım atmıyor" diye konuştu.

'UMUDU OLURSA MÜZAKEREYE OTURMAZ'

Mischenko, temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne atıfta bulunarak, "Şöyle bir gerçek var; Putin küçük olsa bile Ukrayna'yı savaşta yenebileceğine ilişkin umuda sahip olursa, barış müzakere masasına asla oturmaz. Günümüz dünyasında Rusya'ya karşı direnişe ortak bir destek var. Sadece ülkelerin siyaset sistemleri, kimisi cumhuriyet, kimisi de meclis daha ağırlıklı karar verme süreçleri, bürokratik düzenlemeler ile NATO gibi büyük ve çok taraflı bir kurumdan hızlı karar çıkmasını engellese de ortak niyetin var olduğu gerçeğini çiğnemiyor. Bu Ukrayna'yı desteklemek amacıyla yardım ve aracılık teklif eden liderlerin saygınlığı ve etki gücüyle alakalı. Tam da bu nedenle aslında bizim beklentimiz ve yönümüz bir sonraki NATO zirvesinde. Bizim acımızı paylaşan bir halk, müttefikimiz, stratejik partnerimiz olarak Türkiye'nin, gerçekleşecek bu NATO zirvesi kapsamında cephedeki gerçekliğin de dikkate alınarak ve dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik desteğinin daha da artırılmasına yönelik katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu nedenle bu zirveye çok büyük bir dikkat ve özenle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, NATO Zirvesi'nden destek bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Norveç’in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor
FED’in yeni başkanı Kevin Warsh yemin etti FED'in yeni başkanı Kevin Warsh yemin etti
ABD, UFO arşivlerinden yeni bir dosya paketi yayınladı ABD, UFO arşivlerinden yeni bir dosya paketi yayınladı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, NATO Zirvesi'nden destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.