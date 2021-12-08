Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyi Bodnar'dan Donbass krizi açıklaması - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyi Bodnar'dan Donbass krizi açıklaması:

"Ukrayna kendisini savunmaya hazır ve Rusya saldırıya geçerse biz kendimizi korumaya devam ederiz"

" Kremlin'in mevcut sorunları çözme ve Ukrayna topraklarını işgalden kurtarma yönünde herhangi bir siyasi iradesi söz konusu değildir"

AFYONKARAHİSAR - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyi Bodnar, ABD ile Rusya arasında görüşülen Donbass krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna kendisini savunmaya hazır ve Rusya saldırıya geçerse biz kendimizi korumaya devam ederiz. Kremlin'in mevcut sorunları çözme ve Ukrayna topraklarını işgalden kurtarma yönünde herhangi bir siyasi iradesi söz konusu değildir" dedi.

Ukrayna'nın Afyonkarahisar Fahri Konsolosluğu açılış töreni sonrası gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Bodnar, öncelikle ABD ile Rusya arasında dün gerçekleştirilen Donbass krizine ilişkin yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Vasyi Bodnar, "ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereler özellikle Ukrayna sınırında var olan durum ve bölgedeki durumla ilgili ele alınan konuları son derece olumlu değerlendiriyorum. Ukrayna'nın bu konuyla ilgili tutumu çok basit ve anlaşılır. Biz barışı destekliyoruz ve mevcut sorunu barışçıl yöntemlerle çözmekten yanayız. Özellikle diyalogu kurmak ve Rusya ile mevcut sorunları çözme konusunda Cumhurbaşkanımızın inisiyatifleri başta olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatifine müteşekkiriz. Sadece diyalog ve müzakere yolu ile kalıcı bir çözüme kavuşacağımıza inanıyorum. Ama aynı şekilde emininiz ki sadece güçlü devletlerin sözünü dinlerler" dedi.

"Kremlin'in mevcut sorunları çözme yönünde herhangi bir siyasi iradesi söz konusu değildir"

Rusya'dan kendilerine karşı yapılacak muhtemel bir saldırıya karşı savunmaya hazır olduklarını da dile getiren Bodnar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ukrayna kendisini savunmaya hazır ve Rusya saldırıya geçerse biz kendimizi korumaya devam ederiz. Şuan görünen o ki uluslararası toplumun özellikle arabuluculuk yönündeki teklifleri Rusya'dan destek bulamamakta. Bu da demek oluyor ki Kremlin'in mevcut sorunları çözme ve Ukrayna topraklarını işgalden kurtarma yönünde herhangi bir siyasi iradesi söz konusu değildir."

"Egemenliğin yeniden tesis edilmesi Ukrayna'nın kırmızı çizgisidir"

Krizin çözümü konusunda Türkiye'nin girimlerine de teşekkür eden Bodnar, Ukrayna'nın kırmızı çizgisinin toprak bütünlüğünün korunması yönünde olduğunu kaydetti. Bodnar, "Özellikle ikinci defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği arabuluculuk inisiyatifleri için Türk tarafına teşekkür ediyorum. Ukrayna için çok önemli bir inisiyatif, bu da demek oluyor ki bölgede bulunan diğer devletler barışçıl yöntemlerle sorunu çözmek istiyor. Ukrayna'nın uluslararası sınırlar içinde tanımlanmış toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesi Ukrayna'nın kırmızı çizgisidir. Bize göre bunları siyasi ve diplomatik yollarlar yani müzakere yoluyla çözebiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaş uçağı motorunu temel alarak reaktif savaş uçağı projesi açıklaması

Açıklamasında sorular üzerine Ukrayna ile yapılan Bayraktar Akıncı insansız hava aracı üretimine de değinen Bodnar, savunma alanındaki iş birliğinin uzay ve sivil havacılık sanayisinde de olduğunu belirtti. Bodnar, "Bir ay önce İstanbul'daki SAHA EXPO Fuarı 2021 düzenlendi. Bu fuar kapsamında bir kaç anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalara istinaden bir kaç motor, Baykar Makinanın üretmiş olduğu ürünler için satın alınacaktır. Şuanda bilindiği gibi Türk ordusunun envanterine alınmış Akıncı'da, Ukrayna motorları var. Birinci anlaşma, Akıncı için bir kaç motorun satın alınmasıyla ilgili. İkinci anlaşma ise Akıncı için güçlendirilmiş motorun alınmasıyla ilgili. Üçüncü anlaşma ise Ukrayna'daki savaş uçağı motorunu temel alarak Baykar Makina'nın hayata geçirmek istediği reaktif savaş uçağı projesidir. O yüzden aslında pek çok potansiyelimiz söz konusu. Eminim ki teknoloji Ukrayna'nın tecrübesi Türkiye için de faydalı olacaktır. Sadece savunma sanayi değil sivil havacılıkta, uzay teknolojilerinde, gemi inşasında ve diğer alanlarda da iş birliğimiz bulunuyor" dedi.