Ulaş Karasu, Sivas Valiliği'ni turistik tesislerde şarap satışı yapmamakla eleştirdi - Son Dakika
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Ulaş Karasu, Sivas Valiliği'ni turistik tesislerde şarap satışı yapmamakla eleştirdi

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Ulaş Karasu, Sivas Valiliği\'ni turistik tesislerde şarap satışı yapmamakla eleştirdi
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Ulaş Karasu, Sivas Valiliği\'ni turistik tesislerde şarap satışı yapmamakla eleştirdi
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Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Valiliği'ni turistik tesislerde şarap satışı yapmadığı için eleştirdi. Karasu, Rota Sivas tanıtımında kayak merkezinde içki servisi yapılması gerektiğini ve kayak sporunu genelde maddi durumu iyi olanların yaptığını söyledi.

Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Valiliği'ni turistik tesislerde şarap satışı yapmadığı için eleştirdi.

Sivas'ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde 'Rota Sivas' uygulaması geliştirildi. Uygulamanın tanıtım toplantısına katılan Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, turistik merkezlerde alkollü içki servisinin yapılmamasını eleştirdi. Kayak sporunu zenginlerin yaptığını söyleyen Karasu, kentin turizm potansiyelinin artırılması için kayak merkezinde içki servisi yapılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Karasu, "Kayak, dünyanın en pahalı sporlarından birisi. Kayağı genelde maddi durumu iyi olanlar yapar. Biz oraya ulusal çapta 5 yıldızlı otel getiremedik. Eksiklerimiz var. Adam çıkmış İstanbul'dan kayak merkezine gelecek. Bir kadeh şarap içecek, buna da izin vermiyoruz. O zaman niye gelecek arkadaşlar? Bu eleştirileri görmemiz gerekiyor. İnsanların ihtiyaçlarına, taleplerine cevap vermediğiniz müddetçe turizmi canlandıramazsınız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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