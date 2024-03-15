Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Eskişehir\'i de Türkiye haritasını da turuncuya boyayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart'ta Eskişehir'i de Türkiye haritasını da turuncuya boyayacaklarına inandığını belirterek, "Burası bizim için kıymetli." dedi.
Uraloğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine kısa süre kaldığını anımsattı.
Eskişehir'in de AK Parti belediyeciliği ile tanışacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Uraloğlu, kentin her tarafının bölünmüş yollarla örüldüğünü, ana ulaşım akslarının tamamlandığını, Yüksek Hızlı Tren'in ilk bu şehre getirildiğini söyledi.
Bakanlık olarak Eskişehir'e şimdiye kadar 83 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eskişehir de buna bağlı olarak gelişmiş. Sanayisiyle beraber gelişmiş. Yine sizin evladınız Allah rahmet etsin Unakıtan Bakanı'mızın da destekleriyle o gün çevre yolu dediğimiz yol artık çevre yolu hükmünü kaybetti. Oraya 10'un üzerinde alt geçit, üst geçit vesaire yaptık ve şehrin trafiğini ciddi rahatlattık ama artık bu yetmiyor. Bizim daha önce başladığımız bir Güney Çevre Yolu Projesi var. Şimdilerde de Kuzey Çevre Yolu'nun projesini bitirdik. Burada kuzeyde sadece bir Eskişehir'in çevre yolundan bahsetmiyoruz. Ankara'dan çıkıp Bursa'ya kadar gidecek olan otoyoldan bahsediyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik kesimi de bunun inşallah Eskişehir'imize hizmet edecek. Dediğim gibi projesi bitti. Şimdi önümüzdeki süreçte onu yatırım programına alacağız. İnşallah biz bunun bu yakın süreçte yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz."
"Güzel yatırımlarla ilimizi donattık"
Eskişehir Çevre Yolu projesinin yakın takipçisi olacağını dile getiren Uraloğlu, Eskişehir'i Alpu, Mihalgazi, Seyitgazi ve Sarıcakaya ilçelerine bağlayan kara yollarındaki çalışmalara ilişkin son durumu da paylaştı.
Uraloğlu, 14 ilçe ve Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Eskişehir'de binlerce insanın istihdam edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Şurada 15 günümüz kaldı. Bu 15 gün içerisinde bizim kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz, şöyle gerçekten zaten burada güzel bir hava yakalamış olduğunuzu çok mutlulukla gördüğümü de söylemek isterim. Bu 15 günü de değerlendirelim. Ondan sonra da inşallah burayı AK Parti belediyeciliğiyle deneyelim. O zaman biz Eskişehirliye şunu söylüyoruz. Çok net. Bakın ne dedim? Biz hiçbir yatırımı durdurmadık. Hepsine devam ettik. Güzel yatırımlarla ilimizi donattık ama şunu unutmayalım bizim özellikle büyükşehirde daha iyi hizmet edebilmemiz için mutlaka AK Parti belediyeciliğiyle ilimizi tanıştırıp 5 senelik süreçte neler yapabileceğimizi görürüz. O zaman biz Eskişehirliye şunu söyleyelim. AK Parti belediyeciliğini bir deneyin. Eskişehirli bir denesin. Memnun kalmazlarsa, biz bu işi beceremezsek ki öyle bir şüphemiz yok, yine kendi tercihlerinde devam ederler. İnşallah ben inanıyorum ki 31 Mart'ta Eskişehir'i de Türkiye haritasını da turuncuya boyayacağız. Burası bizim için kıymetli."
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun konuşmalarıyla süren ziyaretin ardından basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.
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