Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir ile görüştü.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Bakan Uraloğlu'na, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Eski Ticaret Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Çarşamba İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur da eşlik etti. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi bürokratları bulundu.

Başkan Demir, ziyaret sırasında kentte gerçekleştirilen çalışmalarla ve hayata geçirilen projelerle ilgili Bakan Uraloğlu'na bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, "Bölgenin merkezi ve en büyük kenti olan Samsun, Türkiye'nin hem kuruluşunda hem de istikbalinde çok büyük öneme sahip bir şehir. Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir'i tebrik etti. Hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. - SAMSUN