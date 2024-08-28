Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek üzee başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı binasına gelen Uraloğlu, Müsteşar Okan Donangil tarafından karşılandı. Toplantıda Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

"Sizlerin ziyareti büyük anlam taşımaktadır"

Tatar görüşme öncesi yaptığı açıklamada, kendisinin Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı olduğunu ifade ederek, "Onunla çok çalışmalarımız oldu" dedi.

İzolasyonlara rağmen KKTC'nin iletişimi, altyapısı, yollarıyla ilgili çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yapılmasının büyük bir nimet ve değer olduğunu vurgulayan Tatar, "Sizlerin ziyareti bu bağlamda büyük anlam taşımaktadır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, KKTC'nin tanınma noktasına geldiğini, ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini kaydeden Tatar, uluslararası camianın artık Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet, iki ayrı otorite olduğunu gördüğünü belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci, KKTC'nin 40'ıncı yıl dönümünün kutlandığını dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak stratejik ve politik olarak KKTC'nin yerini aldığını söyledi.

"Hedefimiz bu coğrafyada emin adımlarla yürüyebilmektir"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Hedefimiz halkımızı mutlu edebilmek, halkımızın refahını yükseltebilmek ve bu coğrafyada anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmektir" diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Şuşa'daki toplantısına katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz Doğu Akdeniz'de limanlarımızla ve diğer imkanlarımızla bütün Türk dünyasının bir bakıma Akdeniz'e açılan penceresi ve temsilcisi olarak ulusal, milli çıkar ve menfaatlerin korunması bakımından çok stratejik bir pozisyondayız" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşın refahını ve güvenliğini artırmak ve dışa yönelik KKTC'nin jeopolitik, jeostratejik gelişmelerle önemini daha da yükseğe taşıyabilmek için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde gereken katkıyı koyacaklarını belirtti. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa- Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağının hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, projenin tamamlanmasıyla trafikte çok daha hızlı akış olacağını ifade etti. Tatar, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

"İnşallah yatırımlarımızı sizin desteklerinizle beraber devam ettireceğiz"

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek, "Şeref duyduk" dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarından 1 ay sonra yeniden KKTC'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uraloğlu, Lefkoşa Çevre Yolunun devamı ile ilgili bugün temel atılacağına dikkat çekti.

Ulaştırma Bakanlığı olarak KKTC'nin neye ihtiyacı varsa yapacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, ekipte yer alan iletişimden sorumlu Bakan Yardımcısı ile birlikte bugün bazı konuları görüşeceklerini söyledi. Türkiye Karayolları Genel Müdürünün de ekipte olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, özellikle doğu-batı yollarında güzel işler yapıldığını kaydetti. Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah yatırımlarımızı sizin desteklerinizle beraber devam ettireceğiz" dedi.

Mavi Vatan noktasında da Gemi Trafik Yönetim Hizmetleriyle ilgili bir çalışmaları olduğunu ifade eden Uraloğlu, çalışma hayata geçirildiğinde, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de güçlü olan stratejik konumunu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, KKTC Meclis Başkanı Töre ile görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Tatar ile görüşmesinin ardından KKTC Meclis Başkanı Zoelu Töre ile bir araya geldi. İkili görüşmede, Meclis faaliyetleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Uraloğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile "yeni yatırımların planlanmasını" ele aldı

Bakan Uraloğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelerek, yavru vatanda hayata geçirilen projeleri inceledi. İkili, yapılacak yeni yatırımların planlanması ile ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Uraloğlu, mevkidaşı Arıklı ile bir araya geldi

Bakan Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre ve Başbakanı Üstel ile görüşmesinin ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü. İki bakanlığın çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede Uraloğlu, gelişen ve kalkınan KKTC'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. - LEFKOŞA