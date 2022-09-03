Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yiğit'ten, terör eylemlerinin arkasındaki siyasi parti iddiası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP'nin olduğunu görüyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Tokat'ta düzenlenen programda ülkücü gençler ve partililerle biraya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 4 Eylül'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Sivas'ta startı verilecek olan "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingine dikkat çekerek, "Cumhuriyetin 100. yılına doğru ilerlerken Türkiye'nin tekrar bir beka mücadelesini hücrelerine kadar hissettiği şu günlerde dört Eylül'de Sivas'tan başlamış olan İstiklal mücadelemizin altına atılan tüm imzaların bugün de bizim için namusumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu, liderimizin eşiğinde haykırmak üzere ve 100 yıl sonra aynı ruhla, aynı fıtratla, aynı heyecanla kaldığımız yerden İstiklal mücadelesi meşalesini yakmak üzere yollara düşeceğiz" dedi.

"Türk milliyetçileri açısından da çok önemli bir döneme girilmiştir"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise konuşmasında Cumhur İttifakı'na değinerek, "Devletimizin gelmiş olduğu nokta bütün milliyetçi, ülkücü hareketin mensuplarını gururlandırmaktadır. Hamdolsun ki Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasına geçilmiştir. Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulması, hem Cumhur İttifakı'nın kurulmuş olması Türkiye açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. ve Türk milliyetçileri açısından da çok önemli bir döneme girilmiştir. Hamdolsun ki bugün devletimizin gelmiş olduğu nokta hepimizi gururlandırmaktadır. O yüzden 2023 seçimlerinin hem adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını birinci turda büyük bir farkla kazanması, hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki temsiliyetinin arttırılması için bu seçimleri çok önemsiyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'yla beraber birçok hayalini ve idealini gerçekleştirebilme imkanı bulmuştur" dedi.

Üniversitelerde yaşanan terör eylemlerinin arkasında CHP'nin olduğu iddiası

Yıldırım, muhalefetin içerisinde olmuş olduğu durumun endişe verici olduğunu ifade ederek, "Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP'nin olduğunu görüyoruz. Bugün biz bunların hepsini bir rapor haline getirdik. Üniversiteleri karıştırmak isteyen, gençlerimizi provoke etmek isteyen, her türlü milli manevi değerlerimize saldırı yapılmasının arkasında bu ittifakın olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle endişelendirmektedir. O yüzden Türk gençliği bu anlamda kararını net bir şekilde vermiş ve Cumhur İttifakı konusunda hemfikir olmuştur. Yapılan birkaç araştırmayı incelediğimiz zaman geçtiğimiz günlerde hatta önemli bir televizyon kanalında çok önemli bir gazeteci bu anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan çalışmalara göre ilk defa oy kullanacak olan yaklaşık 6,5-7 milyonluk genç seçmenimizin yüzde 35'i kendisini ülkücü olarak tanımlıyor. Hamdolsun ki bu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ve bütün ülküdaşlarımızın özverisi çalışmasıyla bugün meydana gelmiştik. Artık aileler getirip çocuklarını ülkü ocaklarını Ülkü Ocaklarına emanet etmektedir" diye konuştu. - TOKAT