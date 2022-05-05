Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün katıldığı canlı yayında Suriye meselesi üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'a sert eleştirilerde bulundu. Soylu'nun "Özdağ hayvandan aşağı birisidir" sözlerine karşılık Ümit Özdağ, yarın saat 11'de İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini belirtti. Sinan Oğan da Özdağ'a destek vereceğini ifade etti.

"TOPLAM 10 MİLYON SIĞINMACI VAR"

Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu'ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETÖ'ye methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.

"YARIN BAKANLIĞIN ÖNÜNDEYİM"

Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek vererek yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıkladı. Oğan, "İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve bakan yardımcısı @ismailcatakli aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ @umitozdag yarın saat 11.00 'da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ REDDETTİ

Oğan daha sonra yaptığı açıklamada ise yarın bakanlık önüne gitmeyeceğini açıkladı. Oğan şunları kaydetti: "Ümit bey @umitozdag ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı (tek başına olmaktan çıkarır) dedi. Ben de bu kararına saygı duydum."