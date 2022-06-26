Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz

26.06.2022 17:06

Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla tanınan ve her fırsatta "Suriyelileri geri göndereceğiz" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir çıkış daha geldi. Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini söyleyen Özdağ, "Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi. Partililer tarafından araç konvoyuyla karşılanan Özdağ, ilk olarak Sefa Özler Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ettikten sonra kongrenin yapılacağı salona geldi.

"SİYASETTE DENGELER YENİDEN KURULUYOR"

Burada konuşan Özdağ, Zafer Partisi'nin korkunç bir hızla büyüdüğünü belirterek, "Zafer Partisi önüne çıkan tüm engelleri tek tek devirerek ilerlemeye devam ediyor. Tüm Türkiye'ye zafer geliyor, siyasette dengeler yeniden kuruluyor. Zafer Partisi, milletin iradesini; Türk siyasetinde kararlı bir şekilde taşıyor" dedi.

"SINIRA İLK MAYINI YERLEŞTİRECEĞİZ"

Partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, "Türk milleti, Haziran 2023'te 'Artık istemiyoruz, bunlar gitsin' der ve Zafer Partisi'ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz. Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz. Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğiz. Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin? İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin? Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı
Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Türkiye, Suriye, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 17:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement