Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

07.06.2022 20:05

Devlet Hastanesi'nde acil doktorlarının Suriyeli olduğu iddiaları sonrası Bakan Koca'nın kendisini aradığını ifade eden Zafer Partisi lideri Özdağ, "Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik" dedi. Bakan Soylu'ya gönderme yapılan bu paylaşım sonrası Bakan Koca ise "Hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez" ifadesine yer verdi.

Türkiye'deki sığınmacılara yönelik sert söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde acil doktorlarının Suriyeli olduğu ve Türkçe bilmediği iddialarıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımında Özdağ, "Türk insanının kendi ülkesinde 2. Sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor. Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a çok sert Bakan Soylu tepkisi: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

"BÜTÜN BAKANLARIN KÜFÜRBAZ OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Özdağ, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ifade ederek yeni bir paylaşımda bulundu. Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın F.Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a çok sert Bakan Soylu tepkisi: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

"KONUYLA İLGİLİ OLMAYAN BİR BAKAN ARKADAŞIMA SATAŞTINIZ"

Bu paylaşımın ardından Bakan Koca ise "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a çok sert Bakan Soylu tepkisi: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir canlı yayında Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu. Bunun üzerine Özdağ, Soylu'ya meydan okuyarak "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım." açıklamasını yaptı ve sabah saatlerinde bakanlık binasının önüne gitti. Bakan Soylu ile Özdağ arasında yaşananlar uzun bir süre gündemde kalmıştı.

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez - Son Dakika


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20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez - Son Dakika
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