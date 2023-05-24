Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı - Son Dakika
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Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı

24.05.2023 13:27

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklarken, iki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Maddeler arasında "Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır" ve "Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir" dendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

"SEÇİMDE VE SONRAKİ SÜREÇTE YAPILACAK İŞ BİRLİĞİ ESASLARI"

Protokolün kapsamı, "Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır" şeklinde belirlendi.

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İŞTE İMZALANAN PROTOKOLÜN AMACI

Protokolün amacı ise şöyle açıklandı: "21 yıllık AK Parti hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir."

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle:

  1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
  2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
  3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
  4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
  5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
  6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
  7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.
YORUMLAR (7)
  • Uğur Mkr: Noldu la birleşmeler mi zorunuza gitti ? Gerçi siz şeffaf olmayı bilmezsiniz . Ne bileceksiniz ki üstü kapalı yapılan sözleşmeleri , anlaşmaları .. Tabi herşey şeffaf olunacak denilince bünyenize ağır geldi :) Prompter canavarları sizi :D Cevap Yaz 17 22 Yayından Kaldır
  • güneş güneş: ümit haysiyetini on paralık ettin senden bir cacık olmaz nokta Cevap Yaz 27 27 Yayından Kaldır
  • Murat Sencicek: Çok komik bu partiler ya. Hepinize bye bye Kemal Cevap Yaz 111 79 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı - Son Dakika
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