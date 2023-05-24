Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddelik protokol imzalayarak 2. tur için anlaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

"SEÇİMDE VE SONRAKİ SÜREÇTE YAPILACAK İŞ BİRLİĞİ ESASLARI"

Protokolün kapsamı, "Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır" şeklinde belirlendi.

İŞTE İMZALANAN PROTOKOLÜN AMACI

Protokolün amacı ise şöyle açıklandı: "21 yıllık AK Parti hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir."

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle: