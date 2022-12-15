İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'den hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'den hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek

15.12.2022 13:03

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile oyuncu Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak verdi. Ancak siyasi yasak, kararın kesinleşmesi durumunda uygulanacak. Kararın ardından sosyal medyada çok sayıda sanatçı ve ünlü de İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı. O isimlerden biri de İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde oldu. Melek Zübeyde, Dilek İmamoğlu'nun gönderisini paylaşıp üzerine de kalp ekledi.

İbrahim Tatlıses ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da bir arada.

İMAMOĞLU, BABASININ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine katılarak "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti" demişti. Geçtiğimiz gün hakkındaki ceza belli olan Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere tepki göstermişti.

Melek Zübeyde

"YA NE ANLATIYORSUN BİZE"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "En fazla işsizlik nerede? Urfa'da en fazla çocuk işçi nerede çalıştırılıyor? Urfa'da. Ya ne anlatıyorsunuz bize? Ben o sanatçıya şunu söyleyeyim ne demişti unuttum 'Harran'da Oxford vardı da biz mi gelmedik?' demişti. Harran'da Hâlâ Oxford yok. Sen bunu 50 sene önceki yaşamında söyledin" demişti.

İşte Melek Zübeyde'nin o paylaşımı:

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Son Dakika Politika İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'den hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek - Son Dakika


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