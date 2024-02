AK Parti Uşak İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı

Politika

AK Parti Uşak İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 seçimleri için 5 ilçe ve 5 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Uşak İl Teşkilatı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıtmak için Yeni Kapalı Spor Salonunda Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bahri Yalçın, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Yoğun ilgi gösterilen aday tanıtım toplantısının İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada açılış konuşması yapan Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın görev yapmış olduğu 5 sene içeresinde zorluklara rağmen hayata geçirmiş olduğu projelerden mutluluk duyduğunu ifade ederek "2019 Yılında milletimizin emaneti olarak almış olduğumuz Uşak Belediye Başkanlığı görevini ekibimizle birlikte yaşamış olduğumuz bütün zorluklara rağmen geçtiğimiz 5 sene içeresinde emanetin hakkını vererek Cumhurbaşkanımızın hizmet ve eser siyaset anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bütün bu süreçte bu sıkıntılara rağmen bu hizmetleri nasıl yaptınız diye sorduklarında 3 şeyi söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi Belediyemizin içeresinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden tasarruf tedbirleri uygulayıp diğer taraftanda belediyemiz için yeni kaynaklar oluşturuyorduk. Bunun yanında merkezi hükümetimizle uyumlu bir belediye olmanın avantajlarını şehrimize yansıtmak amacıyla değerli milletvekillerimizle, il başkanımızla ve teşkilatımızla sık sık Ankara'nın kapısını aşındırdık ve bütün bakanlıklarımızdan hem maddi hemde işlerimizin yürümesi açısından manevi desteklerini güçlü bir şekilde şehrimizi kazandırmış olduk. Yapmış olduğumuz projelerde önemli bir kısmında bakanlığımızın, hükümetimizin ve tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir desteğini gördük. Bunun yanında üçüncü olarakda bu dönemde çevremizdeki imkan sahibi hayır severlerimizin çok ciddi desteklerini kazandık. Pek çok projeyi belkide Uşak tarihinde ilk defa belediyenin adına hayırseverlerin katkısıyla sizlerin hizmetlerine sunmuş olduk." dedi.

"Yaşanan tüm zulümleri, zalimleri bu kürsüden bir kez daha lanetliyorum"

İsrail'in Filistin'e karşı yapmış olduğu zulmüne karşı Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başka mücadele verdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bahri Yalçın "Tüm bu yatırımları yaparken bize motivasyon sağlayan, bizi diri tutan şey neydi? Davamıza olan inancımız ve bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı bizi dimdik ayakta tutuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan insanlık dramlarına Cumhurbaşkanımız ses çıkartıyor, bir mazlumun kılına zarar gelse Cumhurbaşkanımız onu gür sadayla savunuyor. Yanı başımızda bir hastalık dramı yaşanıyor. İsrail, dünyanın gözünün içine baka baka bu katliamı sürdürüyor. Filistinli 27 bin insan hayatını kaybetti. Hangi ülkelerden ses çıkıyor? Hangi devlet başkanı Filistin için mücadele ediyor? Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını göremezsiniz bu saflarda. Çünkü batının ve Avrupa'nın verilmiş sözleri ya da ödenmemiş borçları var İsrail'e karşı. Yüzleri yok insan canını savunmaya. Yaşanan tüm zulümleri, zalimleri bu kürsüden bir kez daha lanetliyorum." dedi.

"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir"

Bütün zorluklara rağmen milli irade bayrağını yukarda tuttuklarını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bahri Yalçın "Demokrasilerde her seçim vatandaşın ülkesini yöneten hükümetler veya şehrini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu muhasebe ve murakabe vazifesini yaptığı kritik eşiklerdir. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlandı. İnşallah çok partili dönemin 15'inci belediye başkanlığı seçimini de 31 Mart'ta yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, envai çeşit darbe girişimlerine, emperyalistlerin türlü oyunlarına rağmen milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde tüm vatandaşlarımızla el ele vererek Allah'ın iziyle 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Bizim meselemiz mümkün olan tüm belediye başkanlarını kazanma meselesi değil. Bizim meselemiz ülkemizi hak ettiği konuma yükseltme meselesidir. 31 Mart bize bu anlamda güç verecektir, kuvvet verecektir, destek olacaktır. Halka hizmet Hakk'a hizmettir diyerek önce şehirlerimizi, başarılarımızla milletin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karşısını, yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk." dedi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bahri Yalçın sözlerine "Bunun içindir ki mağdur edebiyatı yapanların aksine, ufkumuzu olabildiğince hem geniş hem derin tutmaya çalıştık. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz Türkiye'yi ayakta tutan temel değerlerimizi sağlamlaştırma noktasında gerekli adımları attık ve atmaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar, gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz. Hiç kimseyi ihmal etmeden, teker- teker herkesin gönlüne gireceğiz. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyoruz. Ülkemiz için önemli bir dönemde gerçekleştireceğimiz 31 Mart 2024 seçimlerine gerçek belediyecilik, hazırız, kararlıyız diye gidiyoruz. Bunun için Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyoruz. Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Dirençli şehirler. Şehir ve çevre. Toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri. Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik. Kültür üreten şehirler. Hizmet ve eser belediyeciliği bizim yerelde temelimizi oluşturuyor. Biz ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacına, milletimizin beklentisine odaklanıyoruz. Biz her şartta ve her alanda eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi kalkındırmanın, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Uşak Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Mehmet Çakın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği açıklanmıştı. Bugün ise ilçe ve belde belediye başkan adayları Banaz Mehmet Cevizci, Eşme Hacı Mustafa Çetin, Karahallı Ali Topçu, Sivaslı Bahri Azatçam, Ulubey Veli Koçlu beldelerde ise Kızılcasöğüt Güngör Oral, Pınarbaşı Mehmet İncekara, Selçikler Osman Bulut, Tatar Zafer Gün ve Yeleğen'de Oktay Çetin olarak açıklandı. - UŞAK