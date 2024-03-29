Varank: Dünyadaki tüm şartlara rağmen yılmadık, yorulmadık

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Dünyadaki tüm şartlara, pandemiye, Rusya- Ukrayna Savaşı'na, yangınlara, depremlere rağmen biz yılmadık, yorulmadık. Elimizdeki işleri bitirebilmek, sizlere hizmet edebilmek için gayret gösterdik." dedi.
Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesince Demirtaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra da AK belediyecilikle nice gönül sofrası kuracaklarını söyledi.
Millete hizmetkar olmak için çalıştıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:
"22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep bunun mücadelesini verdik. Yerel yönetimlerde de bunu yaptık. Merkezi hükümette de bunu yaptık. Elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Elbette eksikliklerimiz olabilir. Elbette geç kaldığımız hususlar olabilir ama emin olun dünyadaki tüm şartlara, pandemiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, yangınlara, depremlere rağmen biz yılmadık, yorulmadık. Elimizdeki işleri bitirebilmek, sizlere hizmet edebilmek için gayret gösterdik."
"O emanete şimdiye kadar hiç hıyanet etmedik"
Varank, kendilerine rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin bulunmadığını dile getirerek, "Onların bir projesi, planı, yatırımı yok. Bir hizmet sevdası yok. dedi.
Onların tek derdinin koltuk, makam kapmak olduğunu savunan Varank, şunları ifade etti:
"Osmangazili hemşehrilerimiz, kimler yatırımdan, üretimden yana, kimler hizmetten yana, kimler de yan gelip yatmaktan yana, bunun takdirini en güzel şekilde vereceklerdir. Onun için siz değerli hemşehrilerimizden pazar günkü seçimde tekrar büyük bir destek bekliyoruz. Tekrar sizlere layık olan hizmetleri sizlerle buluşturmak için sizlerin emanetine talibiz. Biz, inanıyoruz ki o emanete şimdiye kadar hiç hıyanet etmedik. Pazar gününden sonra da hiçbir zaman hıyanet etmeyeceğiz."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart'ta seçim bayramını yaşayacaklarını belirtti.
Aktaş, son 5 yılın tüm dünyada çok zorlu geçtiğini dile getirerek, "Hiç mazeret üretmedik, yatırımlara devam ettik. Demirtaş'ta birçok yatırıma imza attık. Ben bu dönemde yine güçlü desteğinizi bekliyorum. Biz, Demirtaş'tan bugüne kadar AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak güzel destekler aldık." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Varank: Dünyadaki tüm şartlara rağmen yılmadık, yorulmadık - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
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