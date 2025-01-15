Varank: Parlamento Sistemi İçin Anayasa Değişikliği Gerek

Politika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Güçlü bir parlamenter sistemden ziyade aslında taşların yerine oturduğu, erklerin tam ayrıldığı, parlamentonun da çok detaylı kanunlarla uğraşmak yerine gerçek gücünü kullandığı bir sistem olabilse. Bunu yapabilmek için öncelikle Anayasa ile ilgili bir adım atmamız lazım." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, gazete haberini göstererek, TÜBİTAK'taki atamalarda liyakat problemleri yaşandığını ileri sürdü.

Kanun teklifiyle Meclisin işleyişine doğrudan müdahale edildiğini savunan Şevkin, "Türkiye'de Meclis'te çoğunluğa güvenerek hukuk çiğneniyor, hukukun üstünlüğü ilkesi yok sayılıyor. Anayasa Mahkemesinden birçok karar da bu şekilde dönüyor, ne yazık ki zamanımızı ve enerjimizi buralara harcamak durumunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Varank, TÜBİTAK ile ilgili haberlerin birçoğunun magazinsel amaçla yapıldığını belirterek, "Müzeyyen Hanım daha önce hayvanat bahçesinde çalışmış bir şoförü getirip yanında şoför olarak çalıştırsa şöyle mi diyeceğiz: Müzeyyen Hanım Meclis'te hayvanat bahçesinden eleman çalıştırıyor?" diye sordu.

Şevkin'in "Ama müdür yardımcısı olarak atanmış." sözü üzerine Varank, "Hangi konuda? Dergicilik konusunda. O ismi geçen kişi dergicilik konusunda yıllarca tecrübesi olan, hayvanat bahçesi dediğiniz yerde de oranın dergisiyle ilgilenen, daha sonra TÜBİTAK'a geldiğinde de dergicilik yapan bir arkadaşımız. Şimdi TÜBİTAK'ta temizlik hizmetlerini astronotlar mı yapacak?" karşılığını verdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'dan, komisyon üyelerini TÜBİTAK'a davet etmesini isteyen Varank, "Arkadaşlarımızı gezdirin. Süreçler, destekler nasıl veriliyor, araştırmalar nasıl yapılıyor, biyoteknoloji araştırmasında kimler çalışıyor, bunları gösterin." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, TÜBİTAK ve KOSGEB'in önemli kurumlar olduğunu ve siyaseten bu kurumların yıpratılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Ama TÜBİTAK'ın, KOSGEB'in yasayla düzeltilmesi gereken hiç mi derdi yok?" sorusunu yöneltti.

Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kanun teklifi hazırlanma sürecini eleştirerek, "Öyle kanunlar var ki ilk imzacı arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarını aşar." dedi.

Komisyon Başkanı Varank, kamu zararı oluşturacak bir işi, kendisinin de hiçbir arkadaşının da desteklemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef biz, yasama organımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aynı paralelde yürütemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en temel unsuru, özellikle yürütmenin kararnamelerle işini yapabilmesi, kararlarını alabilmesi ve Mecliste de çok önemli kanunların ve bütçelerin görüşülmesi. Ama maalesef bizim kanunlarımız, adeta tebliğ niteliğinde detaylı kanunlar olduğu için aksamalar olduğunda Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bu işi çözme şansı olmuyor, tekrar Meclisin desteğine ihtiyaç hasıl oluyor. Güçlü bir parlamenter sistemden ziyade aslında taşların yerine oturduğu, erklerin tam ayrıldığı, parlamentonun da çok detaylı kanunlarla uğraşmak yerine gerçek gücünü kullandığı bir sistem olabilse. Bunu yapabilmek için öncelikle Anayasa ile ilgili bir adım atmamız lazım. Anayasa ile ilgili çalışma yapmadan burada sistemi oturtma şansınız maalesef yok."

Bir sistem tartışması yapılacaksa, partilerin bir araya gelip bunu yapması gerektiğini bildiren Varank, "Yoksa biz, bu kanunları çıkarmaya, bu tadilatları yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, kanun teklifinin Anayasa Mahkemesinin iptal kararları sonucunda oluşan hukuki boşlukların doldurulması ve uygulamadaki ihtiyaçların karşılanması gerekçesiyle sunulduğunu hatırlattı. Kanun teklifinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri süren Bartin, teklifte yer alan düzenlemelerin, yurttaşların temel haklarını zedelediğini savundu.

"KOSGEB, alanına girmeyen verileri toplamıyor"

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından konuşan, düzenlemenin ilk imza sahiplerinden AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kamunun paydaşlarına hizmet verebilmesi için verilerin alınması, analiz edilmesi ve bilimsel bir dayanağı olan politika üretilmesinin sonucu olarak verilerin toplandığını, KOSGEB'in, alanına girmeyen verileri toplamadığını vurguladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Aydın, Kurumun 2024 performansı hakkında "186 üniversitemizin 6 bin 526 AR-GE projesine 5 milyar TL destek sağlamış. 91 bin bilim insanımıza ve gencimize 3,3 milyar TL destek sağlamış. Sanayimizde 2 bin 934 firmamıza, 3 bin 635 AR-GE projesine 4,13 milyar TL destek sağlamış." bilgilerini paylaştı.

Uluslararası işbirlikleri yaptıklarını anlatan Aydın, "Sadece Avrupa Birliği fonlarından yararlanmakla kalmıyoruz. Şu an dünyada 75 ülkeyle 108 kuruluşla işbirliğimiz var. Bunlarla da ortak fonlama mekanizmaları geliştiriyoruz. Bu fonlama mekanizmalarına üniversiteleri, sanayicileri dahil ediyoruz. Şu an dünyanın gündeminde olan dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi konulara öncülük ediyoruz." diye konuştu.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise dijital ve yeşil dönüşüm bağlamında yeni destekler çıkardıklarını anımsatarak, mikro işletmelere ve imalat sanayi dışındaki işletmelere de destek vermeye devam ettiklerini aktardı.

2024'te 57 bin işletmeye destek verdiklerini anlatan İbrahimcioğlu, "Ticaret, inşaat, hizmet ve imalat sektörleri olarak 4 ana kalemde bunları değerlendirecek olursak, imalat sanayi desteklerimiz toplamda yüzde 45'ler seviyesinde, yüzde 55'ini diğer sektörlere veriyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl 13,2 milyar TL bir destek sağlamış olduk. İş kurma desteği dediğimiz yeni girişimciler için verdiğimiz destekler bağlamında bu yıl yine 10 bin 225 işletmenin yeniden kurulması için destek vermişiz. Bunların yüzde 70'i imalat sanayi dışındaki işletmeler." ifadesini kullandı.