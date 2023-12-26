2023 Yılında En Çok Haberi Yapılan Siyasetçiler Açıklandı

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 2023 yılında en çok haberi yapılan siyasetçileri listeledi. Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyor. Onu sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Devlet Bahçeli ve Muharrem İnce takip ediyor.

CHP GENEL BAŞKANLIĞINI KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU 2. SIRADA

Listenin zirvesinde 3 milyon 653 bin haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyor. Erdoğan'ın konu olduğu haberlerin okunma sayısı 2 milyar 943 milyon 386 bin. İkinci sırada 1 milyon 171 bin haberle Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı haberlerin okunma sayısı 1 milyar 157 milyon 924 bin olduğu açıklandı. Üçüncü sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yer alıyor. Akşener 453 bin 277 habere konu olmuş, bu haberlerin okunma sayısı ise 505 milyon 520 bin.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLEN İNCE DE LİSTEDE

Listenin dördüncü sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli bulunuyor. Bahçeli 300 bin 260 habere konur olurken bu haberlerin okunma sayısı 292 milyon 694 bini geçiyor. Bahçeli'yi takip eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 258 bin habere konu olup, 171 milyon 64 bin okunma sayısına erişiyor. İnce 2023 yılında cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ve hakkındaki kaset iddiaları ile sık sık gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOLTUĞU DEVRALAN ÖZEL 6. SIRADA

Çalışmanın 6. sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanlık koltuğunu devralan Özgür Özel var. Özel'in ismi 234 binden fazla habere konu olurken, bu haberlerin okunma sayısı 333 milyon 222 bini geçmiş durumda. Listenin 7. sırasında 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan var. Oğan'la ilgili 187 bin 739 haber yapılmış, bu haberlerin okunması 65 milyonu geçmiş. Listenin 8. sırasında DEVA Partisi lideri Ali Babacan var. Babacan'la ilgili 156 bin 653 haber yapıldı, bu haberlerin okunma sayısı 148 milyon 720 bin oldu.

ERBAKAN DA YAPICIOĞLU DA LİSTEDE

9. sırada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bulunuyor. 119 bin 572 habere konu olan Özdağ'ın adının geçtiği haberlerin okunma sayısı 103 milyon 794 bin.

10. sırada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yer alıyor. Davutoğlu 117 bin 726 habere konu olurken bu haberlerin okunması sayısı 120 milyon 137 bin.

11. sırada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu var. Karamollaoğlu ile ilgili 103 bin 90 haber yapıldı, bu haberlerin okunma sayısı 80 milyon 913 bin oldu.

12. sırada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bulunuyor. 98 bin 714 habere konu olan Erbakan'ın adının geçtiği haberlerin okunma sayısı 44 milyon 975 bin.

13. sırada Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici var. Destici hakkında 71 bin 806 haber yapılmış, okunması sayısı ise 52 milyon 618 bin.

14. sırada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yer alıyor. Uysal 48 bin 445 habere konu olurken bu haberlerin okunması sayısı 39 milyon 530 bin.

15. sırada HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yer alıyor. Yapıcıoğlu 40 bin 39 habere konu olurken bu haberlerin okunması sayısı 25 milyon 7 bin.

16. sırada Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş var. Baş ile ilgili 26 bin 368 haber yapıldı, bu haberlerin okunma sayısı 16 milyon 199 bin oldu.