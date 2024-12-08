XV. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da gerçekleşecek - Son Dakika
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Politika

XV. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenlenen "on beşincisi Büyükelçiler Konferansı" 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

08.12.2024 13:17
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Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenlenen "on beşincisi Büyükelçiler Konferansı" 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on beşincisi, 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. XV. Büyükelçiler Konferansı'nın teması, " Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Aralık günü Konferans'ın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları, Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilmeleri öngörülüyor. Konferans'a 146 Büyükelçi ve 13 Daimi Temsilcilikte görev yapan Büyükelçilerin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli çok sayıda Büyükelçi ve üst düzey yetkili iştirak edecek. XV. Büyükelçiler Konferansı'nda ilgili Bakanlar ile Kurum/Kuruluş Başkanlarının Büyükelçilerle bir araya gelecekleri 7 panel düzenlenecek. Bu paneller, "Savunma ve Dış Güvenlik, İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim, Aile ve Güçlü Toplum, Kültür ve Eğitim, Su, Bağlantısallık ve Enerji, Ekonomi, Finans ve Teknoloji Dış Politikamızda Yumuşak Güç Unsurlarımız "

Konferans kapsamında, bölgesel/tematik değerlendirme oturumlarında dış politikayı yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulacak. Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısı ile idari işleyişinin güçlendirilmesine dönük çalışmaların ele alınacağı oturumlar düzenlenecek. Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgesel toplantılar gerçekleştirerek, görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Ayrıca, geçmiş yıllardan farklı olarak düzenlenecek akademik oturumlarda Büyükelçiler, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin dış politika öncelikleri ve hedeflerinin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek dönemde atılacak adımların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığı'nın iç planlamalarının yapılması ve dış politikanın uygulanmasında rol oynayan kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm tesis edilmesi bakımından önemli bir rol oynamaktadır.

Büyükelçiler Konferansları aynı zamanda, yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi fonksiyonu de görmekte, kamu diplomasisi faaliyetlerinin pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Büyükelçiler Konferansı'nın sonuncusu, 5-9 Ağustos 2023 tarihlerinde "Türkiye Yüzyılında Dış Politikamız" temasıyla gerçekleştirilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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