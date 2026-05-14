Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye'nin dört bir köşesindeki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden gelen bu pis kokular hepimizi rahatsız ediyor, hepimizin vicdanını sızlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendisinin de artık tartışmalara konu olduğunu hep beraber görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, maalesef Türkiye'ye zarar vermekten başka bir şey yapmıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İnsan Hakları Başkanlığı'nın 81 ilde düzenlediği istişare toplantıları kapsamında Edirne'ye geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yalçın, ülke genelindeki son bölge toplantısını Marmara'da gerçekleştirdiklerini belirtti. Yalçın, "Türkiye'nin birçok bölgesinde bu toplantıları yaptık ve teşkilatımızdan insan hakları konusunda vatandaşlarımızın beklentilerini, dilek ve temennilerini dinleme şansımız oldu. Karşılıklı istişarelerde bulunduk. Gerçekten biz AK Parti olarak her zaman toplumun nabzını tutmaya özel önem gösteren, bütün siyasetini vatandaşın beklentilerine göre belirleyen, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarından hiçbir zaman uzaklaşmadığı için, hep o şiar çerçevesinde iş yaptığı için, aslında vatandaşın nabzını her zaman tutan siyasi parti olmuştur. Şükürler olsun ki vatandaşımızla aramızda kurduğumuz bu gönül bağının sonuçlarını hep beraber gördük" dedi.

'ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU GÜVENLİĞİN PAHA BİÇİLEMEZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu zamana kadar ülkemize; başta insan hakları meseleleri olmak üzere, tüm alanlarda yaptığımız katkıları arttırarak devam ettirmek ve bu zamana kadar elde edilmiş kazanımları korumak istiyoruz. Çünkü dünya siyaseti gerçekten maalesef insanı merkeze almayan bir dönemden geçiyor. İnsanların yaşamlarının dünyanın dört bir tarafında tehdit altında olduğu, savaşların yoğun bir şekilde hissedildiği, iç çatışmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen şükürler olsun biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye olarak çevresindeki bütün zor koşullara rağmen bir barış ve istikrar adası olarak yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın diplomatik manevraları ve diplomatik becerisi sayesinde bugün Türkiye herhangi bir savaşın parçası olmadığı gibi barış masalarının da ana inşa edicilerinden, ana kolaylaştırıcılarından bir tanesi haline geldi. Hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Ama ülkemizin sahip olduğu güvenliğin, huzurun ve refahın paha biçilemez olduğunu da biliyoruz. O yüzden biz AK Parti olarak insan merkezli siyasetimizi devam ettirdikçe, dünyanın her neresinde olursa olsun insanın hakkının savunulmasının gerektiği her düzlemde AK Parti var olmaya devam edecek" diye konuştu.

'YAŞANAN OLAYLAR AK PARTİ'NİN ALTERNATİFSİZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Edirne'de de AK Parti'nin hizmet siyasetini inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yalçın, "Birçok kimse artık görüyor ki AK Parti'nin hizmet siyasetinin bir alternatifi yok. Birçok şehirde Türkiye'nin genelinde son dönemde yaşanan olaylar bize hiçbir şeyi göstermediyse bile AK Parti'nin alternatifsiz olduğunu gösterdi. Maalesef bizim konuşmaya bile utanacağımız bazı meseleler Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin ana gündemini oluşturuyor. Her türlü yolsuzluğa bulaştıkları yetmezmiş gibi bir de her türlü ahlaksız ilişkilerin ayyuka çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden utanıyoruz. Biz gözlemciler olarak Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ortaya koyduğu bu görüntülerden, bu söylentilerden utanıyoruz. Tabii ki bunların hepsi mahkemelere yansımış ve mahkemelerin sonuç ve karar verebileceği meseleler. Ama şu ana kadar etrafa saçılanlara baktığımızda, maalesef Türkiye adına bir muhalefet partisi adına utanç duymanın ötesinde söyleyebilecek hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER'

CHP'nin ülkeye zarar verdiğini söyleyen Yalçın, "Türkiye'nin dört bir köşesindeki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden gelen bu pis kokular hepimizi rahatsız ediyor, hepimizin vicdanını sızlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendisinin de artık tartışmalara konu olduğunu hep beraber görüyoruz. Araba bagajlarında valizler, valizlere aktarılan paralar, yetmezmiş gibi otel odalarında ortaya konulan aşağılık görüntüler. Bütün bunlar Türkiye'ye yakışmayan görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef Türkiye'ye zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Ama biz elimizden geldiğince bu kötü gündemleri geride bırakıp Türkiye odaklı, insan odaklı siyasetimizi devam ettireceğiz. Edirne de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bucağına AK Parti'nin ahlaklı, ilkeli, tertemiz, hizmet siyasetini götürmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın, basın toplantısının ardından partinin il yönetimi ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

