Yalçın: Türkiye Yalnızlaştırılmaya Çalışılıyor

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin, yükseldiği zirvelerde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Yeni yüzyılda değişen şartlar ülkemizi kendi yağıyla kavrulmaya zorlamaktadır. Türkiye ekonomiden güvenliğe, bölgesel adımlardan uluslararası ilişkilere kadar hemen her alanda kendi göbeğini kesmek durumundadır." dedi.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı", Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarının katılımıyla bir otelde yapıldı.

Burada konuşan Yalçın, Türkiye'nin, lider ülke hedefine emin ve dev adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bu yolda iç ve dış engellerin çıkarılmaya, yola ihanet hendekleri kazılmaya çalışıldığına işaret eden Yalçın, Türkiye'nin her çeşit tehdidi savuşturacak dayanıklılığa ve kudrete sahip olduğunu vurguladı.

Bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen son gelişmelerin dahili ve harici dinamikleri değiştirdiğini, taşları yerinden oynattığını belirten Yalçın, global oyunda denklemlerin değiştiğini, ezberlerin her geçen gün bozulduğunu kaydetti.

Yalçın, Türkiye'nin yeniden şekillenen dünyada kendi kuvvetli kozlarını tesis etmeye, hazırlamaya çalıştığını dile getirerek, "Türkiye, yükseldiği zirvelerde yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yeni yüzyılda değişen şartlar ülkemizi kendi yağıyla kavrulmaya zorlamaktadır. Türkiye ekonomiden güvenliğe, bölgesel adımlardan uluslararası ilişkilere kadar hemen her alanda kendi göbeğini kesmek durumundadır." dedi.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın uluslararası platformda atması beklenen radikal tehlikeli adımların Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Yalçın, şunları ifade etti:

"Trump, bölgesel müdahale planları çerçevesinde öncelikle İsrail'in yayılmacı politikalarına koşulsuz destek verecek ve güney sınırlarımızın hemen ötesindeki Suriye'de yeni hamleler yapılacaktır. Henüz Trump resmen göreve başlamasa da medyaya düşen hükümet ve danışmanlar listesi, yeni başkanın bölge ve Türkiye politikaları hakkında yeterince fikir vermektedir. Trump'ın görev vermeye hazırlandığı isimler genellikle İsrail yanlısı ve siyonist kişilerdir. Bunların çoğu aynı zamanda Türkiye aleyhtarlığı ve Müslüman düşmanlığıyla maruf kimselerdir. Trump ve ekibinden dünyaya yeni bir düzen verecek feraseti, ferasetli kararlar almasını beklemiyoruz ve ummuyoruz."

Dünya medyasında "Trump'ın, Suriye'deki PKK/ YPG militanlarının kumandasını İsrailli subaylara devretmeye hazırlandığına" dair bazı iddiaların olduğuna dikkati çeken Yalçın, bunun, Suriye'nin İsrail'in işgaline açılması ve fiilen Türkiye sınırlarına yaklaşması anlamına geldiğini, bu emperyalist hesapların nihai hedefinin Türkiye olduğunu ifade etti.

"Sömürgeci küresel aktörlerin tuzağına düşülmeli"

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Yalçın, Avrupa Birliği ve NATO'nun, Rusya karşısında sert tutumla tansiyonu yükselttiğini, Moskova yönetiminin kendi güvenlik ve çıkarları için nükleer silahların düğmesine basmaktan çekinmeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu süreçte Türkiye'de iç güvenliğin tesisinin önemine işaret eden Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamalarının, terörizme verilmiş bir taviz olmadığını dile getirdi. Yalçın, "Sayın Bahçeli'nin daveti, Parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. Safını ve yerini netleştirme, dostunu, düşmanını belli etme uyarısıdır. ABD'nin mayın merkebi PKK ile bağlantılarını tamamen koparıp, Türkiye partisi olmak tavsiyesidir." dedi.

Yalçın, Bahçeli'nin çağrısının, birlik, beraberlik ve bin yıllık kardeşliğin korunmasını, terörü ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirterek, bu davete ne cevap verilirse verilsin, devletin terörle mücadelesinin tavizsiz sürdürüleceğinin altını çizdi.

"Bu iş sanıldığından çok daha ciddi"

Bahçeli'nin duruşunun önemine ve ciddiyetine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu işin şakası yoktur. Bir gün Sayın Genel Başkanımızın çıkıp bir grup toplantısında kimsenin söyleyemeyeceği bu teklifi Türk halkoyuna yapabilmesinin ardında çok ciddi meselelerin olduğu bir gerçektir. Bu gerçekliği görmezden, duymazdan gelen insanlara bunu özellikle ifade ediyorum. Herkes ayağını denk almalıdır. Bu gidişatta Cumhur İttifakı bu işi gerçekleştirdiğinde, terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecektir, ekonomi düzelecektir, işsizlere iş sağlanacaktır. Emekli ve çalışan maaşlarının artması anlamına gelir. Bütün bu örnekleri çok fazla sayabiliriz."