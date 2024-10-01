Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi? - Son Dakika
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Politika

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

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Anayasa'nın 4. maddesine ilişkin sözleri günlerce tartışılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com canlı yayınında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Yapıcıoğlu ''CHP'nin 6 okunun 7.'si 8.'si olur mu; mesela kaçakçılık bunlardan bir tanesi olur mu? Çakarlı arabalarla kaçakçılık bir ilke haline gelir mi?'' sözleriyle, isim vermeden elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen CHP'li vekili işaret etti.

01.10.2024 15:12
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ÖZEL HABER | TBMM'de yeni yasama yılı başladı. Haberler.com ekibi, Meclis bahçesinde gerçekleştirdiği canlı yayınlarla önemli röportajlara imza attı. Sunucu Melis Yaşar ile Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konukları arasında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da yer aldı.

Yapıcıoğlu, yeni Anayasa tartışmalarını değerlendirdiği bir programda "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, Anayasa'nın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" ifadelerini kullanmış, sözleri günlerce tartışılmıştı. Haberler.com canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HÜDA PAR lideri, yine çok konuşulacak bir çıkışta bulundu.

"4. MADDEYİ ŞÖYLE YAZALIM..."

Olgun Kızıltepe'nin "Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir problemi yok diyebilir miyiz?" sorusuna, Yapıcıoğlu şu şekilde yanıt verdi: "Biz diyoruz ki gelin o zaman 4. maddeyi şöyle yazalım; Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Böyle bir değiştirilemez hüküm koyalım yeni Anayasa'ya... Aynen olduğu gibi muhafaza edelim.

"ÇAKARLI ARABALARLA KAÇAKÇILIK BİR İLKE HALİNE GELİR Mİ?"

Fakat şimdi soralım CHP'nin 6 okunun yarın öbür gün ilavesi olur mu? Daha önce 4 iken 6'ya çıktı, yarın 7.'si 8.'si olur mu? Mesela kaçakçılık bunlardan bir tanesi olur mu, çakarlı arabalarla kaçakçılık bir ilke haline gelir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri Cumhuriyet'in ilkeleri değildir. Cumhuriyet de CHP'den ibaret değildir. Cumhuriyet'i bu millet kurdu. CHP "bunun sahibi biziz" pozisyonlarına girmesin. İster Anayasa'nın bir maddesi olsun ister başka bir ilke olsun, eğer millet bir şeyi korumazsa hiçbir parti tek başına koruyamaz. Bunun anlaşılması gerekir. Bizim dediğimiz o dur..."

"SİYASETÇİ OYUNA TALİP OLDUĞU MİLLETE AHMAK DER Mİ?"

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim" sözlerine karşılık yapılan eleştirilere de yanıt veren Yapıcıoğlu, "Bir kelime üzerinden "Bütün millete ahmak dedi" dediler. Asla... Bir siyasetçinin oyuna talip olduğu millete ahmak demesi kadar ahmakça bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Edirne'de polis ekipleri, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracında 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirmişti. Operasyonun düzenlendiği gece, aracın Ediz Ün'ün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yaptığı öğrenilmişti.

Ediz Ün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti. Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isteği üzerine partiden istifa etmişti.


Yapıcıoğlu\'ndan çok konuşulacak sözler: CHP\'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

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Son Dakika Politika Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • İsmail Gündoğdu:
    Yapıcıoğlu, çok değerli bir adamdır 38 107 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Size de Hizbullah terör örgütü eklenir mi 91 38 Yanıtla
  • ugur gündüz:
    Ya senin meclisteki vasfın ne acaba 84 36 Yanıtla
  • oktay akar:
    Buna kendini fasulye gibi nimetten sayıyor 76 37 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en son konuşacak kişi bu adam 71 35 Yanıtla
  • unal kayaer:
    Zekeriya yapıcı vurdu gol oldu. Ha bu arada Hudapar ile eli kanli Pkk yi bjr tutanlara sormak isterim. Hudaparlilarin elinde silah gören oldu mu ? Herhangi bir yeri yakıp yıkan oldu mu ? Dağa cikanini duydunuz mu ? Türk bayrakları ile miting yaptığını en bizzat gözlerimle diyarbakirda gördüm. Siyonizm karşıtı olduğu için ayak oyunlarına maruz kalıyorlar. 33 56 Yanıtla
  • Nurullah Elmaci:
    Adam nokta atışları yapıyor Atatürkçüyüz deyip vatanseveriz deyip bu işleri yaptıklarını ima etmiş 34 52 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    kimsin sen?Cumhuriyet düşmanı . 57 22 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    eklenir 17 28 Yanıtla
  • alos :
    İSTERSEN HADDİMİZİ AŞMAYALIM MI? 22 13 Yanıtla
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