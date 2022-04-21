Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi! - Son Dakika

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Türk siyasetinde 2023 seçimlerinin muhalefet tarafından kazanılması durumunda parlamenter sisteme geçilmesini savunan CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi tarafından kurulan 6'lı masa siyaset gündeminden düşmüyor. ASAL Araştırma & Danışmanlık Şirketi de 6'lı masa hakkında çok konuşulacak bir ankete imza attı.

"6'LI MASA ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAZIR MI?" DİYE SORULDU

8-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yürütülen ankete 2100 kişi katıldı. Yapılan araştırmada vatandaşlara "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrasi ve AtılımPartisi(DEVA), Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partiden oluşan 6'lı muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 50.3 HAYIR DEDİ

Anketten oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Vatandaşların yüzde 50.3'ü bu soruya 'hayır' cevabını verirken yüzde 36.8'i 'evet' dedi. Katılımcıların yüzde 12.9'u ise fikir beyan etmedi.

EN ÇOK SAADET PARTİSİ SEÇMENİ 'HAZIR DEĞİLLER' DEDİ

Ankette CHP seçmeninin yüzde 15.2'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 16.6'sı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçmeninin yüzde 68.5'i, DEVA Partisi seçmeninin yüzde 35.6'sı, Gelecek Partisi seçmeninin yüzde 43'ü, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 45'i, Demokrat Parti seçmeninin yüzde 43.1'i ve 'kararsız/hiçbiri/cevap yok' yanıtı veren seçmenin 66.2'si 6'lı muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığı görüşünde.

İşte anketin sonuçları…