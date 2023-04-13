Yaptığı dansla sosyal medyanın diline düşen Memleket Partili Cem Saygı, adaylıktan çekildi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, geçtiğimiz günlerde internete düşen Memleket Partili Cem Saygı ile ilgili görüntüler büyük ses getirdi.

GÖRÜNTÜLERİN ESKİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı'nın müzik eşliğinde dans ettiği video büyük tartışma yaratırken, genç vekil adayı görüntülerin eski olduğunu ve kendisini lekelemeye çalıştıklarını söyledi.

TEPKİLER SONRASI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Memleket Partili vekil adayı yaptığı açıklamalara rağmen tepkiler dinmeyince bugün yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"İL BAŞKANLARIMIZ ARAYIP 'BİZİ TEHDİT ETTİLER' DEDİ"

Videoların eski olduğunu söyleyen Saygı, önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Sosyal medya da olan video eskiden çekilmiş olan bir video. Ben de anlayamadım dün bir karışıklık oldu mesela, il başkanlarımız aradı konuştular benimle bizi de tehdit ettiler dedi. Hiç bir tehdit konusu yok yani tehdit konusu varsa da zaten Memleket İl Başkanı'mıza bir şeyler açıklaması gerekiyor. Ben şimdi beşinci sıradayım. Eğer alırsam birinci sırayı ya da direkt aday gösterdikleri zaman benim ilk hedefim şu var, 10 ilimizde deprem oldu gördük onca canımız yandı, onca insanımız gitti hepsinden Allah rahmet eyliyorum.

"ESKİ BİNALARI YIKIP KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"

Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şimdi Zonguldak'ımızın genelinde de var çoğunlukla, eski binalar. Bunları komple yıkıp kentsel dönüşüm yapacağız. Hiç bir kuruşta para alınmadan, yaptığımız gibi aynı şekilde inşaatımızı yapıp, sıfırdan dairesini yapıp tekrardan aynı şekilde geri vereceğiz. Kışla sanayi dediğimiz yerde tırlara ait bir yol var. Tırlara ait yolda, kullanılabilir ayrı bir yol yapılacak. Mesela, aynı istikamette dönen adam, İstanbul trafiğine dönen tırcılar, yani yolu daha genişleteceğiz. Bir de alt yapı sıkıntı. Alt yapı alanımız çoğu mahallelerde var" ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR ŞEYİ KAFAMA TAKMIYORUM"

Esnafı gezerek destek isteyen Cem Saygı, sosyal medyada yer alan dans videoları üzerine "Sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. Bunlar şu anda resmen bizi lekeliyorlar. Şu anda sosyal medyada birinci sıradayım. Hiç bir şeyi kafama takmıyorum. Umurumda değil" diye konuşmuştu.