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"Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin - Son Dakika

"Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin

05.11.2021 10:10

TEKNOFEST'i eleştiren HDP'li Garo Paylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" sözlerine yer verdi. Bu açıklamaya sert tepki gösteren Varank, "Keşke 15 dakikasını ayırıp da festivale katılsaydı. Oradaki gençlerin projelerine, orada yapılan işlere şahitlik etseydiniz. Biz gençlerin eline kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin istiyoruz." dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sunum yaptı.

"YAPTIĞINIZ TEK ŞEY SAVAŞ TEKNOLOJİSİ"

Sunumun ardından konuşan HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, Bakan Varank'a "Ben Yeşilköy'de oturuyorum. Yeşilköy'de TEKNOFEST'i yaptınız, vallahi çocuklar canından bezdi, yaşlılar uyuyamadı, sürekli savaş uçakları uçtu. Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi. Drone'lar yaptık, savaş uçağı yaptık,tank yaptık, top yaptık. TEKNOFEST bir savaş festivaliydi, teknoloji yok." dedi.

"15 DAKİKASINI AYIRIP DA FESTİVALE KATILSAYDI"

Paylan'ın sözlerine yanıt veren Varank, muhalefetin tüm yalanlarına şöyle yanıt verdi: "TEKNOFEST'e savaş festivali dedi, Yeşilköy'de oturduğunu söyledi. Keşke 15 dakikasını ayırıp da festivale katılsaydı. Oradaki gençlerin projelerine, orada yapılan işlere şahitlik etseydiniz. Siz festivalin son 4 gününde yapılan uçak gösterilerinden dolayı, savaş festivali diyorsunuz. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.

"GENÇLERİ GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sadece bir hikaye anlatmak istiyorum. TEKNOFEST'te Kütahya'dan Enes isminde bir genç, benim elimi tuttu ve dedi ki 'Sayın Bakanım gelin lütfen benim standımı ziyaret edin'. Gittim ve bana dedi ki o gencimiz, 'Sayın Bakanım Türkiye'nin 15 sene sonra uzay istasyonunda kullanacağı oksijen üreten biyoteknolojik temelli sistemin prototipine bakıyorsunuz. Benim adımı unutmayın, 15 sene sonra bunu başardığımda beni tebrik edeceksiniz' dedi. İşte biz aslında gençlerin içerisindeki o ateşi yakmaya çalışıyoruz.

"BİZ GENÇLERİN ELİNE KALAŞNİKOF VERİLMESİN, TELESKOP VERİLSİN İSTİYORUZ"

Gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamaya çalışıyoruz. Ve bu açıdan da gerçekten başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz. Tıpkı Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakırlı gençlerle beraber gökyüzüne baktığımız gibi. Biz o gençlerin eline kalaşnikoflar verilmesin, teleskoplar verilsin bilim yapalım istiyoruz.

"DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BÖYLE BİR SİSTEM YOK"

Sayın Paylan, Boğaziçi Üniversitesi'nin fotoğrafını gösteriyor. Ben çok açık konuşacağım, ben ODTÜ mezunuyum. Yurt dışında üniversitelerde eğitim gördüm, yurt dışında çalıştım ve şunu söyleyebilirim. Dünyanın hiç bir yerinde kamu üniversitelerinde, getireceksiniz ortaya bir tane kutu koyacaksınız, hocalar oy kullanacak, sonra da rektör seçilecek. Böyle bir sistemin olduğu bana bir tane üniversite örneği verin, ben sizden özür dileyeceğim. Dünyada böyle bir şey yok." dedi.

Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Varank, Garo Paylan, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi' diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin - Son Dakika
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