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Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı - Son Dakika
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Politika

Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı

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Yargıtay Başkanlık seçiminde 14. tur oylamasında da salt çoğunluğa ulaşılamadı. Son Başkan Mehmet Akarca, dünkü oylamada en düşük oyu alarak elenirken 15. tur oylamasında yeni Yargıtay Başkanı belli olacak.

03.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:30
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması üzerine bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 1 haftadır sürüyor.

13. TURDA EN AZ OYU AKARCA ALDI

Dün yapılan 13. tur oylamasında 103 oyla en az oyu alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca bugün yapılan oylamaya katılamadı.

14. TURDA ALINAN OYLAR

Seçimin ilk 13 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 14. tur oylaması yapıldı.

322 katılımın olduğu 14. turda alınan oylar şu şekilde:

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 112

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 111

Oyların 22'si boş, 77'si de geçersiz olarak kayıtlara geçti.

15. TURA GEÇİLDİ

Bugün yapılan 14. tur oylamasında salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 15. tur oylamasına geçildi.

Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı

Yargıtay, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ercan Karatas: Yazık ne rezil bir ülke olduk 1 0 Yanıtla
  • TURGAY KAYAOĞLU: 15 turda seçilecek mi yoksa turlara devam mı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Kurumların iç seçimleri ile ilgili durumlarda kanuni boşluk olduğu çok açık. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı - Son Dakika
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