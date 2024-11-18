İşte Ağıralioğlu\'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

Politika

İYİ Parti'den istida ettikten sonra 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görüldü.Ancak Maserati aracın Ağıralioğlu'na ait olmadığı ortaya çıktı.

MASERATİ ARACIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Aracın İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş'e ait olduğu öğrenildi. Açıklama yapan Karamemiş, "Maserati, Yavuz Ağıralioğlu'nun mu?" sorusuna, "Benim" yanıtını verdi.

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ: MASERATİ BENİM

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karamemiş şu ifadeleri kullandı: "Siyaset ahlak gerektirir, Yavuz bey ile bir dönem İYİ Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, Milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı,o dönem adaylığım açıklanmamıştı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik. Yolda benim teklifimle sürüş testi yaptığı sırada aldığımız fotoğraftan iftira atılmasına rıza göstermek Vefaya ihanet olur. Şimdi ayrı partideyiz ama siyaset ahlak gerektirir.. Kamuoyuna duyurulur."

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ KİMDİR?

Mehmet Ali Karamemiş 1958 Çankırı Orta İlçesi Kalfat Beldesi doğumludur. Evli ve dört çocuk babasıdır. İlköğretim tahsilini Kalfat Beldesinde tamamladıktan sonra ardından Endüstri Meslek Lisesi'ni Çankırı, daha sonrada Ankara'da okumuştur. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde, İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı Çankırı Belediye Başkan Adayını Mehmet Ali Karamemiş olarak açıklamıştı.

Mehmet Ali Karamemiş'in söz konusu programda çekildiği fotoğraflar şu şekilde: