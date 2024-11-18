İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir - Son Dakika
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Politika

İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

İşte Ağıralioğlu\'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka aracın direksiyonunda çekilen fotoğrafı yankı uyandırırken, aracın İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş'e ait olduğu öğrenildi. Karamemiş, "Araç benim. Yavuz bey ile bir dönem İYİ Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, Milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik. Şimdi ayrı partideyiz ama siyaset ahlak gerektirir." dedi.

18.11.2024 23:48
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İYİ Parti'den istida ettikten sonra 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görüldü.Ancak Maserati aracın Ağıralioğlu'na ait olmadığı ortaya çıktı.

MASERATİ ARACIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Aracın İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş'e ait olduğu öğrenildi. Açıklama yapan Karamemiş, "Maserati, Yavuz Ağıralioğlu'nun mu?" sorusuna, "Benim" yanıtını verdi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ: MASERATİ BENİM

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karamemiş şu ifadeleri kullandı: "Siyaset ahlak gerektirir, Yavuz bey ile bir dönem İYİ Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, Milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı,o dönem adaylığım açıklanmamıştı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik. Yolda benim teklifimle sürüş testi yaptığı sırada aldığımız fotoğraftan iftira atılmasına rıza göstermek Vefaya ihanet olur. Şimdi ayrı partideyiz ama siyaset ahlak gerektirir.. Kamuoyuna duyurulur."

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ KİMDİR?

Mehmet Ali Karamemiş 1958 Çankırı Orta İlçesi Kalfat Beldesi doğumludur. Evli ve dört çocuk babasıdır. İlköğretim tahsilini Kalfat Beldesinde tamamladıktan sonra ardından Endüstri Meslek Lisesi'ni Çankırı, daha sonrada Ankara'da okumuştur. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde, İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı Çankırı Belediye Başkan Adayını Mehmet Ali Karamemiş olarak açıklamıştı.

Mehmet Ali Karamemiş'in söz konusu programda çekildiği fotoğraflar şu şekilde:

Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş
Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş
Yavuz Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati, Mehmet Ali Karamemiş'inmiş

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Son Dakika Politika İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • AHMET YILMAZ:
    Sizmi ahlaklisiniz 36 5 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Hiçbirsey olmayacağını bile bile gündemi mesgul eden gereksizlerden biri 20 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    E Ne Oldu Şimdi 14 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bu zengin züppe teröristlerle aynı ülkede yaşadığımdan utanıyorum 3 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bu kafirlerle aynı ülkede yaşadığımdan utanıyorum 3 0 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Karamemiş siyaset ahlak getirirde senin siyasette ne işin var süper emekli olmakmı istemiştin yoksa 70 yaşında Çankırı’dan başlayıp bir sonraki seçimde 74 Ankara 78 ülke başbakanı mı olacaktın ölmezsen bir kişide sormuyor sen masarati alacak kadar paran varda 70 yaşından sonra bir ilçeden niye aday adayı oldunuz diye siyaset yönmü verecektiniz diye 2 0 Yanıtla
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