Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 Hizmet Dönemi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 hizmet döneminin ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisalıların merakla beklediği konulara değinen Başkan Zeyrek, "seçim sözümüz olan ilk 2 ton su 1 TL ve kartlı sayaç düzenlemesi için MASKİ Genel Kurulunu 18 Nisan Perşembe günü, saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağıracağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Sözümüzün arkasındayız ve hemşerilerimizin beklentilerine gerekli karşılığı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphe duymamasını istiyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni dönem ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan mecliste, açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, meclis üyelerinin ve Manisalıların Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Ülkemiz demokrasisinin en güzel örneklerinden bir tanesini geride bıraktık. 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin ardından çoğunluğunu ilk kez seçilen belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin oluşturduğu ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyor olmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2024-2029 hizmet dönemimizde güzel Manisa'mıza hepimiz el birliğiyle ve gönül birliğiyle hizmet edeceğiz. Seçimler yapıldı ve bitti. Ben öncelikle teveccühleriyle 74 yıl sonra tarih yazmamıza vesile olan tüm Manisalılara teşekkür ediyor; seçilen belediye başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman vurguladığım gibi, bu seçimin kaybedeni yoktur; bu seçimin kazananı 1,5 milyon Manisalıdır. Tarihiyle kültürüyle ve bulunduğu konumuyla ülkemizin göz bebeği olan Manisa'mız için çalışacağız" dedi.

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına da değinen Başkan Zeyrek, "Sözlerime bugün Antalya'da yaşanan elim teleferik kazası ile devam etmek istiyorum. Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasında vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İçinde bulunduğumuz hafta Polis Haftası. Cennet vatanımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, vatandaşlarımızın huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum. Şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize güzel bir ömür diliyorum" dedi.

Sözlerine önemli günleri kutlayarak devam eden Başkan Zeyrek, "10 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden tüm çocuklarımızın 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu yıl 23-28 Nisan haftasında da, ülkemizin köklü festivalleri arasında yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi kutlayacağız. 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan saçım törenimize Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de teşrif edecek. Karnaval havasında kutlayacağımız festivalimize hem sizleri hem de tüm Manisalıları şimdiden davet ediyorum" diye konuştu.

19 Nisan Cuma günü Atatürk Kent Parkı'nda halka açık bir tanıtım toplantısı yapacaklarını da ifade eden Başkan Zeyrek, "Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un sahne alacağı ve birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı toplantımıza da hem sizleri hem de tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

"Sözümüzün arkasındayız"

Konuşmasının son bölümünde Manisalıların merakla beklediği bir konuya da değinen Başkan Zeyrek, "Sözlerimin son bölümünde Manisa halkımızın merakla beklediği ve seçim sözümüz olan ilk 2 ton su 1 TL ve kartlı sayaç düzenlemesi için MASKİ Genel Kurulunu 18 Nisan Perşembe günü, saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağıracağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Sözümüzün arkasındayız ve hemşerilerimizin beklentilerine gerekli karşılığı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. Manisalıların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi için projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. 5 yıllık hizmet dönemimiz boyunca hayata geçireceğimiz projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA